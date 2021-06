“Fue una mujer que sufrió mucho, le pasaron muchas cosas en la vida y yo recuerdo cuando ella me las contaba, pensaba ‘qué fortaleza de esta mujer para salir al aire y poner esa sonrisa y esa voz tan inconfundible en las noticias…’.

“Me tardo un rato asimilar tu partida y me duele tanto mi querida Edna Schmidt. Gracias por tu amistad, consejos, enseñanzas, cariño y todo lo que hiciste por tanta gente… siempre tuviste un corazón maravilloso y fuiste toda una profesional, periodistas como tú pocas,..”.

Martín Berlanga y su emotiva despedida

A través de sus redes sociales, el periodista Martín Berlanga, quien fuera compañero de Edna Schmdit compartió varias imágenes en sus historias, así como un mensaje de despedida que provocó reacciones de todo tipo entre sus seguidores.

“Hoy con profunda tristeza me entero del fallecimiento de mi queridísima amiga Edna Schmidt a los 51 años de edad debido a una caída en su amado Puerto Rico. Aún no despierto del asombro, pues hablamos por teléfono hace un par de meses, nos reímos y lloramos y platicamos de tantos recuerdos compartidos en el trabajo periodistico por televisión. Elegante, profesional, sensible, generosa siempre”.