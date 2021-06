Alan Tacher y su familia se llevan tremendo susto, vehículo se estrella contra su casa

El percance ocurrió de madrugada mientras el conductor y su familia dormían

El conductor del vehículo resultó ileso, “fue un milagro”, dice Alan Tacher Alan Tacher y su familia se llevaron un tremendo susto el fin de semana. El conductor narró en el programa Despierta América que un conductor estrelló su vehículo contra su casa. El accidente se registró el pasado viernes 18 de junio a los dos de la mañana. El presentador de Despierta América relató los momentos de angustia que él y su familia pasaron al ver que el conductor se impacto contra su propiedad. Fue el propio Alan Tacher quien relató como ocurrieron los hechos, que por fortuna solo dejaron daños materiales. El conductor solo resultó con heridas, a pesar del fuerte impacto. Alan Tacher y su familia viven momentos de angustia Fue justamente en el programa que conduce que Alan Tacher dio los pormenores del percance donde un conductor de un vehículo perdió el control, se estrelló contra su casa y recorrió prácticamente todo el jardín de su casa. El hombre solo sufrió heridas. Ya hay una investigación en curso. “Fue la Mañana del viernes, así fue como nos despertamos”, inició contando Alan Tacher sobre el incidente en el programa Despierta América. “Era una pesadilla, gracias a Dios no pasó a mayores, es un milagro que él no se haya literalmente matado”, continuó relatando agradecido de que él, su esposa e hijos estén bien.

Alan Tacher relata como fue el accidente El conductor explicó sobre el accidente que el vehículo: “esquivó bosque, una parada de camiones, esquivó todo lo que tenía que esquivar para llegar a la barda de mi casa y seguir y estrellarse contra mi casa, a la barda de mi casa”. El susto fue muy grande porque la barda de la casa del conductor está lejos de la calle. “Atravesó mi jardín casi completo para llegar hasta mi casa”, dijo. Aseguró que el lugar donde quedó el vehículo es donde se encuentra el columpio donde él siempre juega con su hijo, “ahí es donde tengo el columpio de mi hijo, yo juego ahí casi todos los días en las tardes, gracias a Dios que fue a las dos de la mañana (el accidente)”.

Ya hay una investigación sobre el accidente Alan Tacher explicó a sus compañeros del programa que después del accidente llegó la policía y personal médico para confirmar que no hubiera heridos de gravedad tras el percance. El esposo de Christy Bernal dijo que afortunadamente el percance no pasó del susto y que él y su familia no sufrieron lesiones físicas. “Y bueno ya está una investigación. Llegaron la policía, los paramédicos”, relató Alan Tacher a sus compañeras de programa, y reiteró que afortunadamente el accidente solo había dejado pérdidas materiales y que afortunadamente ni el conductor salió con heridas de gravedad.

Alan Tacher da a conocer qué paso con el conductor Sobre el conductor del vehículo, Alan Tacher contó que no tuvo consecuencias mayores: “La verdad es que fue un milagro que no le haya afectado, la persona estaba ahí en mi jardín, tendido en mi jardín con heridas en la cabeza, pero bueno, salió bien al final de todo”. El conductor de Despierta América aseguró que ya se encuentra más tranquilo y listo para reparar su casa, Tacher aseguró que sólo fueron pérdidas materiales que se pueden recuperar, “nada más quedó en un susto y ya las pérdidas materiales esas siempre se recuperan”, resaltó. VER VIDEO AQUÍ

Dan a conocer la pesadilla que vivió Alan Tacher Fue en las redes sociales de Univision Famosos que se dio a conocer el desafortunado percance que vivió Alan Tacher y su familia, en el Instagram publicaron el siguiente mensaje: “@alantacher y su familia se llevaron tremendo susto cuando un vehículo perdió el control y se estrelló contra su casa…”.

⁠

“El conductor considera un verdadero milagro el hecho de que el conductor haya sobrevivido al accidente”, se puede leer en la publicación, la cual inmediatamente recibió reacciones de los internautas, quien expresaron su preocupación por Alan Tacher y su familia.

“¡Qué susto!” Tras darse a conocer la noticia del vehículo que se impactó contra la casa del conductor Alan Tacher, los mensajes de apoyo hacía el conductor no se hicieron esperar: “¡Qué susto! Qué bueno saber que todos están bien”, “La familia está bien gracias a Dios que no pasó a mayores, bendiciones”. “Gracias a Dios que todo está bien. Dios es Primero”. En el Instagram oficial de Despierta América donde también se dio a conocer el accidente en la casa de Alan Tacher: “Fue una pesadilla”: un vehículo se estrella contra la casa de @alantacher durante el fin de semana”, decía la publicación.

Internautas reaccionan Sin embargo, dicha publicación causó malos comentarios entre los usuarios, pues aseguraban, que según las fotografías que mostraron el accidente, el vehículo se había estrellado en el árbol y no en la casa del conductor Alan Tacher: “Omg por donde quiera pasan accidentes y le dan hasta nota a este ridículo”. “Pero no pongan la casa es un árbol!!! No exageren!!!!”, “El vive en la casa del árbol??? jajaja”, “No manchen nomas para ser show con un árbol ! Y seguro Alan hasta lloro cuando narro la historia”, “Contra la casa? O contra un árbol no exageren”, “Como quiera que lo veas y de todos modos no deja de ser el choque en el árbol”.

Le expresan su solidaridad Pero no todos los comentarios de la publicación eran negativos, también hubo internautas que escribieron preocupados por Alan Tacher y su familia: “Santo dios protégenos siempre”, aunque el sarcasmo no pudo faltar: “Pobrecito, no sabía que vivía en un árbol”. Los buenos comentarios no se hicieron esperar: “Lo siento Alan”, “Wow! Qué pena, eso le pasó a mi hermana hace como 3 meses”, “Qué tremendo”, ” Dios mío qué bueno que están bien! Qué susto!”, “Pero no pongan la casa es un árbol!”, “Wow cuanto lo siento”.

