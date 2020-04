View this post on Instagram

Nunca en mis casi 20 años de carrera televisiva tuve un caso como el de la “pareja” Ellie y Gigi. | Dos perritas forzadas a vivir en el exterior las 24 horas, los 7 días de la semana, a merced de todos los cambios extremos del clima, en un corral inmundo y sucio. | Como ellas, miles de perros viven encadenados en patios traseros o en azoteas, obligados a comer, dormir y defecar en el mismo espacio reducido. | Por eso, @officialpetalatino y yo hemos lanzado esta campaña para que todos los perros sean por fin tratados como miembros de la familia y dejemos de ver casos como este. | #HeDicho