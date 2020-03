Con una dura advertencia a los criminales y un mensaje de confianza a la comunidad hispana, Luis Solís lanzó oficialmente su campaña para elegirse alguacil de Gwinnett, el condado de mayor población latina en Georgia, luego de que el actual sheriff Butch Conway, conocido por su dura política contra la inmigración indocumentada, anunciara su retiro.

Solís dijo a Efe que, de ser elegido, mantendrá el polémico programa federal 287 (g), que permite una colaboración entre los agentes locales y el Servicio de Control de Inmigración y (ICE), aunque aclaró que la comunidad hispana no tiene nada de qué preocuparse.

“Los criminales son los que deben estar preocupados con el ICE. La gente que vive en el condado de Gwinnett no se debe mortificar de que el ICE va a llegar a su casa o al trabajo. Solo los que están en la cárcel; es donde va a estar el ICE”, aseguró el candidato latino.

#BREAKING : Gwinnett County Sheriff Butch Conway has extended his office’s participation in the controversial immigration program by one year. https://t.co/oX958QCutX

El mensaje para los latinos es que “tienen que saber que estoy aquí para proteger a la comunidad y a los negocios de área”, afirmó el segundo a cargo de la dependencia policial y quien recibió el apoyo de Conway para postularse luego de que el alguacil anunciara a finales de enero que no buscaría la reelección tras 24 años en el cargo.

Solís, nacido en Brownsville, Texas, de familia mexicana, dijo que los miembros de la comunidad hispana no deben temer porque entienden que muchos vienen en busca de una vida mejor, y aseguró que su prioridad será mantener el condado seguro y que se enfocará en la “gente de Gwinnett que vive en paz”.

“La gente que hace algo malo debe preocuparse. Cuando digo algo malo, digo quienes matan gente, quienes roban con pistola… los pandilleros”, explicó el aspirante a alguacil de Gwinnett, quien sirvió 20 años en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos.

We work hard to provide a safe, secure environment for staff, inmates and visitors alike. A recent visitor to noticed the cleanliness of our facility and the professionalism of our staff. We appreciate him sending Sheriff Butch Conway a kind letter recognizing our staff! pic.twitter.com/MtTvn11fp5

— Gwinnett Sheriff's Office (@GwinnettSO) February 27, 2020