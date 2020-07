View this post on Instagram

He escuchado MUCHOS comentarios ignorantes durante la pandemia y lo que dijo el gobernador de Missouri Mike Parson sobre el regreso de los niños a la escuela es uno de ellos. Dijo que los niños tienen que volver a la escuela y que sí…que sabemos que a muchos les dará Covid pero que no van a ir a hospitales ni a doctores sino irán a sus casas y se curarán en un día. ¡Y cuando se lo transmitan a sus padres o abuelos! Israel, Corea del Sur y China abrieron escuelas y tuvieron que volver a cerrar porque se dispararon los casos…y estos países pudieron en un punto disminuir significativamente los casos. ¡Nosotros no hemos podido hacer ni eso! Políticos como este señor necesitan cuarentenas verbales 🤫. Un Voto de silencio le vendría muy bien.