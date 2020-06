La actriz colombiana Danna García revela que se cayó al suelo con su bebé en brazos por coronavirus

Dice que aún sufre las secuelas del Covid-19 el cual le detectaron en tres ocasiones

Explica que alcanzó a proteger a su bebé pero que se lastimó la pierna

La actriz colombiana Danna García acusa de recibo tras ser dada de alta de Covid-19 y cuenta que cayó en la calle junto a su bebé Dante, a causa de las secuelas que le dejó el coronavirus, de acuerdo a una información que se publicó en la página del programa Suelta la Sopa.

Vaya susto que se metió la artista quien comentó cómo se sintió tras el desesperante hecho, por lo que no tuvo duda de primero salvaguardar la vida de su pequeño de dos años de edad.

Dice que caminaba por la calle, cuando de pronto tuvo un mareo propiciado por el coronavirus que padeció y del cual le detectaron en tres ocasiones.

Argumenta que al verse superada por el malestar, cayó al suelo con su bebé en brazos y lo primero que hizo fue reaccionar para proteger la integridad de su hijo.

Sin embargo, al hacer esto, se llevó unos golpes que al parecer no fueron de consideración, sin embargo, sí le dejó una amarga experiencia.

Fue a través de un video en vivo que Danna García comentó el accidente que sufrió a causa de los efectos por el coronavirus.

Dijo que de manera accidental tropezó mientras caminaba con su hijo en brazos. De acuerdo a la página del programa, textualmente dijo: “Fue un susto grande porque traía a mi bebé alzado y como yo acabo de salir de ese tema, pues me mareo. Estaba frente al edificio donde vivo, me he tropezado y me he caído con el bebé en los brazos”.

Y agregó: “Alcancé a aguantarlo, a cuidarlo y pues por eso me hice esa herida tan grande en la pierna, porque yo, con tal de que no se cayera mi bebé, casi caigo en plancha de rodillas”.

Además compartió cómo se siente tras su enfermedad: “Estás débil, no tienes fuerzas, no estás para correr una maratón, no estás para ir a hacer pesas, pues es así”.

Para ver uno de sus más recientes videos haz click aquí.

Fue a finales de mayo que Danna García por fin obtuvo el alta del hospital que certifica que ya su cuerpo está libre del coronavirus, luego de más de 70 días de estar aislada por dar positivo en tres ocasiones al Covid-19, lo que la mantuvo encerrada y totalmente alejada de su esposo y sobretodo de su hijo Dante.

La colombiana utilizó su cuenta oficial de Facebook para dar a conocer la noticia que tanto habían esperado sus fanáticos quienes sufrieron con ella y que vieron de principio a fin lo que batalló la actriz por el coronavirus, además de lo que sufrió por los síntomas, el traslado al hospital cuando la internaron, la actitud de sus vecinos y hasta el dolor que le causaba el no ver a su hijo Dante.

Para ver el video haz click aquí.