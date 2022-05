Dr. Juan Rivera dijo el por qué no la pasó ‘bien’ en la boda de Francisca…

El cardiólogo e internista confesó el por qué no bailó en la boda de Francisca

¿No se sentía del todo cómodo en el evento?

El Dr. Juan Rivera se sinceró con Jomari Goyso en su podcast

Dr Juan boda Francisca: El prestigioso Dr. Juan Rivera, quien es un reconocido Internista y Cardiólogo que además, es conocido por su participación en el programa Despierta América, asistió a la boda de Francisca, y aunque aceptó que la pasó muy bien junto a sus compañeros del programa, también dijo que no estuvo del todo ‘cómodo’.

Bastantes videos se dieron a conocer de los momentos más emotivos y divertidos de la conductora de Despierta América, en donde de hecho, el Dr. Juan se le veía bastante motivado el día anterior al gran evento en la fiesta en la playa. Pero no todo le salió como quería, y terminó confesando que fue lo que sucedió el día de la boda de su compañera.

Contó en un podcast lo que sucedió

A través del podcast de Jomari Goyso, el prestigioso cardiólogo se sinceró con el periodista, en donde Jomari le preguntó que por qué estaba tan serio en día de la boda y ausente. El Dr. Juan Rivera le confesó la verdad, y es que dijo haberse sentido muy estresado durante todo el evento…

Resulta que Juan Rivera estaba disfrutando de la boda, hasta que su celular comenzó a sonar mucho, y es que un paciente de él estaba experimentando problemas de salud, y tuvo que estar al pendiente de él todo el tiempo. “Mira te voy a contar lo que me pasó, el día de la boda después de las 8 de la noche, me llamaron como 5 pacientes en medio de boda, y uno de ellos no podía orinar y lo tuve que enviar a sala de emergencias”, dijo al podcast ‘Sin Rodeo‘ de Jomari Goyso. Archivado como: Dr Juan boda Francisca