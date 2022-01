Hombre le confiesa a esposo de mujer que sí es su amante

Una grabación muestra la pelea entre dos hombres por una mujer

El final sorprendió a todos Hombre confiesa ser amante. Imagínense ir en un transporte público y toparse con tu esposa y su amante juntos, esta es una de las situaciones por la que cualquier pareja no desea pasar y mucho menos que este grabado en un video en internet. Eso fue lo que sucedió en un video de TikTok y que muchos quedaron con la boca abierta. Las redes sociales se han caracterizado por descubrir varias infidelidades alrededor de todo el mundo, hoy en día es casi imposible conocer a alguien que no utilice este medio para enterarse de varias noticias. Cada día los usuarios sorprenden con sus publicaciones que comparten en la web. Hombre confiesa ser el amante en plena combi A través de un video en TikTok está circulando un video donde la infidelidad se expuso en pleno transporte público, donde un hombre se llevó la sorpresa de su vida al toparse en la combi a su esposa, pero no iba sola. Resulta que la mujer estaba acompañada por otro sujeto y los ánimos se comenzaron a calentar, según SDP Noticias. Una mujer que viajaba en una combi fue sorprendida por su mismo esposo, quien también abordó el vehículo. Resulta que estaba acompañada por su mismo amante y en la grabación se ve como la otra pareja confiesa ser el amante, lo que desató el enojo de otro sujeto quien se muestra muy molesto.

Hombre confiesa ser amante: Las cosas se pusieron complicadas En las imágenes se puede observar como el esposo de la infiel se encuentra reclamándole el porque lo había engañado, por su parte la esposa se ve con el rostro agachado y sin saber dar una buena explicación. Pocas veces se ha visto a una mujer en esta situación de no saber elegir con quien quedarse. Ante los constantes reclamos del sujeto, la esposa niega tener a otro hombre en su vida, a pesar de que a un lado de ella se encontraba el amante observando todo. Lo que nadie esperaba es que la otra persona que se encontraba a un lado de la mujer saliera a revelar todo enfrente de ella.

Hombre confiesa ser amante: “La verdad si andamos” Lo que parece ser un momento de desesperación de parte del amante, aprovecho el momento para confesar que en realidad si tiene una relación con la esposa del protagonista. “La verdad si andamos cabr…”, dijo de manera explosiva el sujeto que acompañaba a la esposa del hombre que estaba rogándole. El esposo trataba de contener las lágrimas de decepción, mientras le exigía a la mujer una explicación. Y es que, según presumió, él nunca le había mentido a su esposa y estaba dispuesto a perdonarle la infidelidad a su mujer con tal de que volvieran a estar juntos, pero esto parece que no sucedió.

“¿Por qué no andas con un hombre libre?” “¿Qué tienes que decir a esto?”, fueron las palabras del esposo cuando el amante confiesa que si tienen una relación, luego el otro sujeto comenta: “Ya se decidió por mi” e inmediatamente fue callado agresivamente por el esposo. Luego reveló que lo ha estado engañando con hombre que esta casado. “¿Por qué no andas con un hombre libre? Este cabr… es casado, tu esposa me lo dijo”, comentó el esposo con una voz entre cortada y con lagrimas en los ojos. Después el amante para defenderse afirmó que ya iba a dejar a su esposa ya que él ya había tomado una decisión: “Ya me decidí por ella”, aseguró con cinismo. Archivado como: Hombre confiesa ser amante.

La mujer le responde al esposo Ya desesperado el esposo le dice a su mujer que esta dispuesto a perdonarla por la infidelidad, pero esta no se quedaría callada: “Eso dices ahorita que me perdonas, pero luego me vas a estar reclamando”. Luego nuevamente el otro sujeto se vuelve a meter en la platica para decirle que se vaya con él. “Tu vete conmigo, es más te vas conmigo ya”, dijo el amante, pero el hombre con el corazón roto continuaba callándolo. Después la mujer se dijo estar confundida ante esta situación, ya que según ella su amante ya había dejado a su esposa y menciona tener muchas dudas sobre a quien elegir. Archivado como: Hombre confiesa ser amante.

Señora , ya diga con quien se queda” Ante todo este alboroto todos los pasajeros estaban atentos a lo que estaba ocurriendo entre el trio amoroso, incluso la persona que estaba grabando se mostró muy emocionado grabando el momento. Pero para mala suerte del camarógrafo ya había llegado a su destino y tenía que bajarse de la combi. El usuario que estaba grabando estaba ansioso por saber si la mujer escogería a su amante o al esposo. Por ello, cuando lo obligaron a bajar de la combi, gritó una y otra vez que lo dejaran conocer el final de la historia: “Señora , ya diga con quien se queda”, dijo antes de bajarse del vehículo. Archivado como: Hombre confiesa ser amante. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .

“Dos hombres, un camino” El video inmediatamente se volvió viral en las redes sociales, a pesar de que la pelea estaba entretenida, fue el camarógrafo quien se llevo los reflectores cuando no quería bajarse del vehículo debido a que quería saber a quien elegiría la mujer. Varios usuarios reaccionaron a este post y dejaron su opinión. “El sujeto que iba a asaltar, mejor se sentó a escuchar el chisme”, “Ya estaban en la parada desde hace una hora, el chofer no avisaba por oír el chisme”, “dos hombres, un camino”, “nunca pensé que ya daban telenovelas en vivo, excelente servicio”, “Si yo fuera pasajero no me bajo hasta que se bajen”, fueron algunos comentarios. Archivado como: Hombre confiesa ser amante.