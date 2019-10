Página

1 de 4

Satcha Pretto lloró al confesar un duro período sobre la enfermedad de uno de sus hijos

La conductora de Despierta América narró lo que le sucedió a la salud de su pequeño Bruce

Las conmovedoras imágenes forman parte de una nueva sección del programa

Satcha Pretto, conductora del programa Despierta América, narró en una nueva sección del matutino una de las experiencias más complicadas que ha vivido en su vida junto a uno de sus hijos.

La entrevista fue realizada por Alan Tacher para una sección de Despierta América llamada ‘¿Quiénes Somos?’ que consiste en que los presentadores y celebridades contarán sus experiencias de vida abriendo su corazón a vivencias que los han marcado.

La rubia rompió en llanto al narrar lo que sucedió: “Yo soy muy exigente conmigo misma y lo sufro, es un mal de familia porque lo hablo con mi hermano también, siempre queremos que todo esté bien hecho, pero desafortunadamente las cosas no siempre son así”, comenzó diciendo.

“Me he dado grandes golpes de cabeza en términos personales y profesionales, me frustro y yo quiero que siempre las cosas sean perfectas… y luego te conviertes en mamá”, aseguró Satcha Pretto.

Y continuó con su experiencia: “Te das cuenta que eso no es siempre así y que tus hijos te dan las grandes lecciones a ti, de que ellos van a ser perfectos a su manera y de la forma en la que ellos les guste y les apasione y no como uno tiene la expectativa que quiera”.

Desafortunadamente, al conductora de Despierta América vivió una etapa complicada con su pequeño hijo Bruce, quien se vio seriamente afectado por una bacteria en su organismo.

“Nunca antes lo había contado porque siento que la gente puede criticar o puede señalarlo a uno como padre”, afirmó Satcha Pretto.

“Cuando nos íbamos de España, en el momento en el que el taxi se para frente al aeropuerto, yo cargo a Bruce y Bruce se vomita, pero en una cantidad exorbitante”, comenta entre llanto la conductora de Despierta América.

“Llegamos, venimos en el avión y él se iba poniendo peor, fue un cuadro súper difícil”, comenta muy conmovida.

El pequeño Bruce fue llevado al doctor y detectaron que se contagio de E. coli, una bacteria que se aloja en los intestinos y que proviene líquidos o alimentos contaminados.

Cuando sucedió el incidente, su hijo Bruce tenía un año y medio de edad, por lo que era más agresiva la bacteria, que si no recibía tratamiento, pudiera ocasionarle graves daños a su salud.

“Casi todos los días lo llevábamos al doctor, casi todos los días le sacábamos sangre, no lo habíamos comentado porque siento que a veces la gente puede criticar o puede señalarlo a uno como padre , pero lo hago porque después de eso Bruce resurgió con más fuerza y no se ha enfermado”, comenzó Satcha Pretto.

Bruce ahora tiene más de 5 años y está libre de la bacteria, sin embargo, la conductora de Despierta América aseguró tener más precaución y mucha atención a sus hijos pues también entre lágrimas comentó que no hace ejercicio porque quiere pasar el mayor tiempo posible con sus pequeños.

“Mi mayor temor es perder a mis hijos… Ese es mi mayor temor… He dejado de hacer ejercicio por ser mamá. Yo no me arrepiento de hacer el ejercicio a un lado porque yo salgo de trabajar y quiero estar con mis hijos, no los veo desde la noche anterior, entonces yo quiero estar con ellos y no los veo dejándolos por hacer ejercicio”, aseguró.

Los comentarios para Satcha Pretto aparecieron: “Me encantó”, “Satcha eres una excelente mujer, madre, esposa, hija y una excelente profesional y un ejemplo a seguir, Dios te siga bendiciendo”, “Te amo Satcha, me recuerdas a mi, yo no podía esperar para ir con mis hijos”, “Que entrevista más linda… Hasta yo lloré, me identifique”, “No cabe duda que todos en este mundo somos vulnerables ante cualquier situación Satcha toda una mama de la vida real”, “Me hizo llorar Satcha, pero que bien que cuente algo de su vida”.