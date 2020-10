Dr Juan Rivera enciende las alarmas y comparte datos reveladores

El cardiólogo advierte sobre el alarmante aumento de casos de coronavirus

“Seguiremos contando muertes”, señaló

Preocupante. Siguen las malas noticias. Dr Juan Rivera, reconocido cardiólogo y corresponsal médico de Univisión, advierte sobre el alarmante aumento de casos de coronavirus.

Fue a través de sus redes sociales que el Dr Juan Rivera compartió una gráfica con datos reveladores sobre los casos de coronavirus y se encienden las alarmas.

“En las últimas 24 horas, se registraron más de 80 mil casos de coronavirus, el número más alto desde que comenzó la pandemia. En este gráfico, pueden ver que las hospitalizaciones (unas 42 mil) comenzaron a subir y con eso obvio las muertes (acercándose a las mil diarias)”.

El cardiólogo, con gran éxito en su cuenta oficial de Instagram, aseguró que a su entender este es el principio de la segunda ola.

Por último, Dr Juan Rivera mandó un contundente mensaje que no pasó desapercibido por muchos: “Estés cansado de la pandemia o no, la data es la data. Y mientras la sigamos ignorando y sigamos no asumiendo nuestra responsabilidad en este momento histórico y lamentable, seguiremos contando muertes”.

Desde que inició la pandemia por el coronavirus, el corresponsal médico de Univisión ha compartido con sus seguidores información muy valiosa sobre esta terrible enfermedad que ha cobrado la vida de millones de personas alrededor del mundo.

Usuarios no dejaron escapar la ocasión para compartir con el doctor sus puntos de vista y experiencias vividas: “Aquí en Oklahoma se vieron hoy día el número más alto en contagios, esto es horrible”.

“Todo el mundo está cansado y ahora más con las fiestas se estarán juntando todos y será peor”, “¿Qué tiene que pasar, doctor, para que hagan caso? No lo puedo creer que la gente no quiere cuidarse”, “¿Florida? NYC está bajo, aquí la mayoría usa máscaras, el problema es las familias que hacen celebraciones”.

Aún habría más testimonios de parte de los seguidores del Dr Juan Rivera, quien advirtió sobre el alarmante aumento de casos de coronavirus.