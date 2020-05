Coronavirus Casa Blanca. El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó este jueves exámenes diarios de Covid-19 en la Casa Blanca después de que se conociese el contagio de uno de sus asistentes personales, a la vez que instó a una revisión de las directrices federales para incluir diferencias entre zonas rurales y urbanas de cara a la reapertura de la actividad en medio de la pandemia del coronavirus, informó la agencia EFE.

“He tenido muy poco contacto con esta persona (…). Acabo de tener un examen, como ya habrán oído, de hecho hice uno ayer y otro hoy, y fue negativo”, explicó Trump en declaraciones a los periodistas durante su reunión con el gobernador de Texas, Greg Abbott.

No obstante, indicó que había ordenado que los exámenes del coronavirus al personal interno de la Casa Blanca se hagan diariamente, en lugar de semanalmente como se venían haciendo hasta ahora.

“Ahora mismo somos todos guerreros. Ustedes son guerreros. Nosotros somos guerreros. Puede ser que hayas estado con alguien, todo va bien y entonces algo le ocurre a la otra persona y de repente da positivo”, aseveró.

Esta mañana, en un comunicado la Casa Blanca aseguraba que tanto el mandatario como el vicepresidente, Mike Pence, habían sido sometidos a un examen tras conocerse el contagio de un empleado.

Los asistentes personales forman parte de unidades militares de élite destinadas a la Casa Blanca, y a menudo trabajan de cerca tanto con el presidente como con la primera dama, por lo que ha crecido la preocupación acerca de la exposición de Trump al virus.

No se trata del primer caso en la residencia oficial ya que en marzo uno de los asesores del vicepresidente Pence dio positivo por Covid-19.

Tanto Trump como Pence son sometidos a exámenes del coronavirus semanalmente, así como a los funcionarios que interactúan diariamente con ellos.

“Fuimos recientemente notificados por la Unidad Médica de la Casa Blanca de que un miembro de las Fuerzas Amadas de EE.UU., que trabaja en la Casa Blanca, dio positivo por coronavirus”, indicó Hogan Gidley, portavoz presidencial adjunto en un comunicado.

“Desde entonces, el presidente y el vicepresidente (Mike Pence) han vuelto a ser sometidos al test y han dado negativo, y ambos se mantienen con buena salud”, agregó Gidley.

La información fue revelada en un primer momento por la cadena CNN, quien apuntó que el positivo fue notificado al mandatario este miércoles.

Estados Unidos alcanzó este miércoles la cifra de 1,245,622 casos confirmados de Covid-19 y la de 75,054 fallecidos, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Aunque la cifra diaria de muertes en Nueva York, epicentro del brote, está bajando, el virus continúa su expansión en el resto de Estados Unidos.

