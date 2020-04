Costco obligará a usar mascarilla a clientes y empleados desde el 4 de mayo.

Un comunicado de prensa de Costco establece que el requisito es una precaución adicional.

Según el minorista, el requisito no se aplica a niños menores de 2 años ni a aquellos que no pueden usar una máscara debido a una afección médica.

Costco anuncia que los compradores y empleados deben usar una mascarilla o una cubierta facial que cubra su boca y nariz a partir del 4 de mayo, informó la compañía el miércoles en un comunicado de prensa.

El comunicado de prensa de Costco establece que el requisito es una precaución adicional.

“El uso de una máscara o una cubierta facial no debe verse como un sustituto del distanciamiento social. Siga observando las reglas con respecto al distanciamiento apropiado mientras se encuentre en las instalaciones de Costco. Gracias por su comprensión y cooperación”, dice la compañía.

Según el minorista, el requisito no se aplica a niños menores de 2 años ni a aquellos que no pueden usar una máscara debido a una afección médica.

Nuevas actualizaciones de Costco

Costco ha actualizado temporalmente su política de compras. Este cambio es para tu seguridad y la seguridad de sus empleados y otros miembros, y para ayudar aún más con los esfuerzos de la empresa de distanciamiento social. Agradecen tu cooperación y comprensión.

Las tiendas de Costco de EE.UU. permitirán que no más de dos personas ingresen a la tienda con cada tarjeta de membresía.

Excepciones: las tiendas de El Paso, TX, Kentucky y Puerto Rico que no permitirán el ingreso de más de una persona por tarjeta de membresía.

Horario de atención de Costco de EE.UU. y Puerto Rico

A partir del lunes 4 de mayo, la mayoría de las tiendas de Costco y las estaciones de servicio de Costco volverán al horario normal de operación. Para horarios específicos, busca el Costco más cercano a donde estás.

Centros de delivery de Costco: Los delivery de Costco continuarán operando con horario normal. Para más información, busca el centro de delivery Costco más cercano a donde estás.

Horario de atención especial para miembros de 60 años de edad o mayores

A partir del lunes 4 de mayo, tiendas seleccionados de Costco estarán abiertas de 9 am a 10 am*, de lunes a viernes para miembros de 60 años o más y personas con discapacidades. Solo los miembros que cumplan con este criterio podrán comprar durante estas horas. Los invitados no serán admitidos. La farmacia estará abierta, pero el Costco Food Court estará cerrado durante estas horas. Para más información, busca el Costco más cercano a donde estás.

* Las jurisdicciones locales pueden haber ordenado diferentes horarios de compras para personas mayores. Por favor, consulte con tu tienda local para cualquier excepción.

Acceso prioritario para trabajadores de la salud y personal de primera respuesta

Costco estará permitiendo temporalmente el acceso prioritario a sus tiendas durante todas las horas abiertas para los miembros de Costco que son trabajadores de la salud y personal de primera respuesta, como oficiales de policía, técnicos de emergencias médicas y bomberos.

Los trabajadores de la salud (que incluyen farmacéuticos y todos los empleados del hospital con una identificación del hospital) y los socorristas que presenten una tarjeta de membresía de Costco e identificación oficial de su función, podrán pasar al frente de cualquier fila para ingresar a las tiendas. Solo los miembros que cumplan con este criterio podrán comprar durante estas horas. Los invitados no serán admitidos.