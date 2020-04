Según un informe, una planta de envasado de carne en el oeste de Michigan reportó que 60 de sus empleados dieron resultado positivo para COVID-19, reseñó Click On Detroit News.

La compañía de envasado de carne JBS USA en Gun Plain Township tuvo que cerrar durante el fin de semana después de que los empleados dieron positivo, según WOOD TV.

Sin embargo, la planta volvió a abrir el lunes con personal limitado y siguiendo estrictas medidas de seguridad sanitaria, dijeron funcionarios de salud del condado de Allegan a WOOD TV.

Fox 17 reports that between April 1-17, the Allegan County Health Department got 21 messages from people concerned about the working conditions at the JBS Beef Plant. https://t.co/EWOCqu13aD

