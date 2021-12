Sin duda un momento en que muchas personas se sorprendieron y al no ser que las cámaras del programa de espectáculos captara el momento muchos no serían testigos de lo ocurrido en el último adiós dirigido al gran cantante de regional mexicano don Vicente Fernández.

Los usuarios internautas no tardaron en manifestarse en redes sociales. Doña Cuquita humilla novia

Al momento en que en el perfil oficial de ‘Ventaneando’ en la plataforma de Instagram muchos de los seguidores del programa y del fallecido cantante no tardaron en expresar lo que pensaron al momento de ver la acción que doña Cuquita realizó, nada más y nada menos que el gran desplante hacia la novia de su hijo Vicente Fernández Jr.

“Es toda una dama y su ex esposo y ex suegra lo saben”, “Estuvo al pie de su ex suegra”, “Mara toda una señora”, “Es su trabajo, Mara ya no le importa”, “A Flor Rubio no le gusta esto”, “Mara tuvo todas las exclusivas o Flor Rubio no”, son algunos de los comentarios que se leen.