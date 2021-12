Por otro lado, los fans del intérprete de “Hermoso Cariño” no han dejado de pasar a despedirse del cantante desde que la Arena VFG de Guadalajara abrió sus puertas para ellos a las 19:00 horas. “Se ve, se siente, Vicente está presente”, es una de las frases que sus fans han estado aclamando al fallecido cantante.

No lo dejan solo. Doña Cuquita junto toda la familia de Don Vicente Fernández, han estado 16 horas haciéndole honores al cantante en la Arena VFG en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde está recibiendo la visita de miles de seguidores que quieren despedirse.

Doña cuquita Ataúd Vicente: Periodista es criticada por indiscreción

Flor Rubio, conductora del programa de TV Azteca, Venga la Alegría, ha sido fuertemente criticada por acaparar al hijo del fallecido cantante, Vicente Fernández Jr., al cual le hizo una pregunta que molestó a muchos fans. Rubio lo cuestionó sobre que vestimenta le eligieron al intérprete de música ranchera.

De acuerdo a Milenio, pese a que el hijo de Vicente Fernández ya no quería dar mas declaraciones, la conductora siguió insistiendo en que le respondiera su pregunta, a lo cual Vicente le contestó que no sabía, ya que de eso se había encargado Doña Cuquita. Después de este incidente, una reportera de otro medio quiso preguntar algo, pero la conductora la empujó con el micrófono con el objetivo de que no pudiera hacer su pregunta.