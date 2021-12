Tras esto, los ojos y oídos se posicionaron en la familia del Charro de Huentitán, quienes desde la prensa, hasta sus fieles fanáticos esperaban una noticia o alguna declaración al respecto, y a pesar de que momentos antes nadie de la dinastía había querido comentar algo, no fue hasta horas después que por fin se rompió el silencio.

Profesionalismo puro. La periodista mexicana, Mara Patricia Castañeda, sorprendió a través de redes sociales por su profesionalismo al entrevistar a Mariana González, novia de Vicente Fernández Jr. ex esposo de la periodista. Seguidores le aplauden a Mara el profesionalismo que tuvo con la joven y cómo la trató.

A pesar de lo que muchos llegaran a creer, ambas mujeres se portaron con respeto y sinceridad una con la otra, y es que Mara Patricia le cuestionaba a Mariana educadamente, la joven novia de su ex le contestaba de la misma manera, tratando de evitar el menor escandalo en un momento tan difícil para la familia.

Y es que, como su trabajo lo indicaba, tenía que entrevistar a los miembros de la familia y sacar algunas declaraciones y sentimientos en torno a la muerte de Vicente Fernández, y fue en una de esas ocasiones en donde Mara Patricia se encontró con Mariana González, actual novia de su ex.

A través de la cuenta de Chamonic, se pudo observar un poco del encuentro entre Mara Patricia y Mariana González, en donde el público no dudó en aplaudir el comportamiento de ambas, en especial el de la periodista mexicana, quien siempre se mantuvo al margen de su trabajo.

LA ENTREVISTA ENTRE MARA PATRICIA CASTAÑEDA Y MARIANA GONZÁLEZ, LA NOVIA DE SU EX, VICENTE JR.

Al inicio, la periodista le pregunta a la novia de Vicente Jr., Mariana qué palabras tenía para la familia durante este proceso tan difícil para ellos, a lo que la novia de Vicente Jr. le responde que no había palabras, que todo había pasado tan de repente: “No hay palabras la verdad, él estaba bien, y ya de repente sucede esto, no, yo estoy en shock, no lo puedo creer”.

Mara Patricia le cuestionó si se había podido despedir del Charro de Huentitán, a lo que la joven responde que no, que se quedaba con los bellos recuerdos que todos tuvieron de él: “La verdad es que cuando estábamos en el hospital no podíamos verlo, lo vi antes, y me quedo con recuerdo muy bonitos de él, un excelente ser humano”.