Don Francisco “exhibe la verdad” de Jorge Ramos

El conductor chileno concedió una entrevista a Chiqui Delgado, novia del periodista

“Hay dos Jorge Ramos: el Jorge Ramos de la casa y el Jorge Ramos de la tele”

Cuando nadie lo esperaba, el conductor chileno Don Francisco “exhibe” la verdad de Jorge Ramos en plena entrevista con Chiqui Delgado, novia el periodista, en el programa El break de las 7.

A través de la cuenta de Instagram de Univisión Famosos, se puede ver este revelador momento en el que Mario Kreutzberger, nombre verdadero de Don Francisco, no se guardó nada en su opinión hacia Jorge Ramos, novio de Chiqui Delgado.

En primer lugar, Chiqui Delgado le preguntó al conductor chileno que si “Don Francisco” y “Mario” son dos personas distintas o se funden en algún momento, a lo que respondió:

“Yo creo que tú misma podrías contestar esto porque yo pienso que, por ejemplo, tu marido, que hace un trabajo igual al tuyo, igual al mío. Hay dos Jorge Ramos: el Jorge Ramos de la casa y el Jorge Ramos de la tele. Hay dos Chiquinquira Delgado: la Chiquinquira que está en la intimidad y la que está ahora en un video, en un programa virtual”.

Inmediatamente después, Don Francisco aseguró que finalmente los dos Jorge Ramos son uno, pero esos Jorge Ramos se han ido separando, al igual que él y Chiqui Delgado, que se han ido separando, refiriéndose a sus respectivas personalidades.

“Porque siempre el personaje, durante los años que van pasando, va siempre pidiendo más y más combustible. Yo no quiero que la gente vea que me levanto más despacio, entonces, cuando me levanto en la televisión me ayudo con las manos, para levantarme más fuerte, porque por la edad que tengo me levanto más despacio, eso le pasa a todo el mundo”.

El conductor chileno no soltó el micrófono en ningún momento para dar seguir dando su opinión: “La gente, cuando ve a auna persona, no piensa que esa persona puede tener dolor de estómago, puede tener deudas, puede tener su cabeza en otra parte, no le interesa, está viendo ese personaje, entonces, a ese personaje hay que entregarle personalidad, hay que entregarle simpatía, hay que entregarle conocimiento, todo eso te va separando y cada vez se va retrayendo más la persona que el personaje”.

Don Francisco aseguró que eso es algo natural con las personas que tienen un oficio público, no necesariamente que sea un artista.

Por último, el conductor chileno compartió que viajaba todos los sábados de Chile a Miami, donde permanecía hasta el miércoles, para regresar a su país natal: “Estaba 11 días en Santiago, 11 días en Miami y el resto de los días estaba durmiendo en un avión, así estuve 6 años, o sea, yo en 6 años, dormí como un año y medio arriba del avión, porque para esto hay que tener una pasión”.

“Muy lindos los dos”, “Mario, le agradezco todos los años que nos regaló en Sábado Gigante, yo crecí viendo a mi mamá todos los sábados viendo su programa”, expresaron algunos seguidores.

