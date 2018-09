Canelo vs GGG: la reventa rompe récords a horas de la pelea

El esperado segundo episodio Canelo vs GGG tiene un elemento resaltante, independientemente del resultado de la pelea: el dinero.

Las entradas para la revancha entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin se agotaron el miércoles pasado, por lo que el mercado secundario hizo acto de presencia para noquear con sus precios.

Horas antes de que inicie el combate, páginas de reventa y agencias de eventos intentan vender las últimas entradas disponibles para el choque Canelo vs GGG, en el que se disputarán los títulos del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Internacional de Boxeo, en poder del kazajo.

Por las calles aledañas a la Arena T-Mobile y dentro de los casinos se consiguen se encuentran a numerosos revendores, la mayoría de ellos mexicanos.

FIGHT NIGHT IS HERE. Follow @GoldenBoyBoxing & @HBOBoxing for all your live #CaneloGGG2 updates throughout the evening. pic.twitter.com/epWkoqzica

— T-Mobile Arena (@TMobileArena) September 15, 2018