El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los gobernadores de 12 estados del país, ante quienes se comprometió a invertir 10,000 millones de pesos en 15 ciudades con alta marginación, a fin de impulsar la economía nacional y evitar la inmigración hacia Estados Unidos.

En una primera reunión con los gobernadores de las seis entidades que comparten la frontera con Estados Unidos – Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas – López Obrador presentó su Plan de desarrollo fronterizo, que consiste en un programa fiscal para la región que reduciría el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, al tiempo que duplicaría el salario mínimo.

Dicho plan serviría para incentivar la generación de empleos, mejorar las condiciones de vida y, como consecuencia, retener a los mexicanos en su país.

“Es como la última cortina que estamos construyendo, la última cortina para retener a nuestros conciudadanos, para que no se vean en la necesidad de emigrar, de buscar trabajo en Estados Unidos”, señaló el presidente electo en rueda de prensa al término de las reuniones.

“(Será) migración optativa porque lo que queremos es, lo dije en la campaña y lo voy a cumplir, crear oportunidades para que el mexicano pueda trabajar y pueda ser feliz donde nació”, agregó López Obrador.

“Hemos analizado las medidas de coordinación y de socialización que tenemos que hacer para que este programa sea exitoso … porque esto va a generar un crecimiento de la economía mexicana no solamente de la zona fronteriza, tendrá un impacto nacional”, declaró por su parte el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

En una segunda reunión con otro grupo de seis gobernadores – Jalisco, Querétaro, Baja California Sur, Guerrero, Nayarit y Estado de México – el futuro mandatario presentó un proyecto para el rescate de 15 zonas de alta marginación, a las que llamó polígonos de pobreza, en su mayoría zonas conurbadas sin servicios y de alta violencia.

“No queremos los contrastes estos que duelen, que indignan, que hay hoteles de gran turismo en ciudades del Caribe, del Pacífico, y al mismo tiempo hay colonias donde no hay agua, no hay drenaje, no hay servicios públicos, hay mucha pobreza, inseguridad, violencia”, sostuvo AMLO.

De las ciudades en las que se llevará a cabo la inversión, cinco se encuentran en la frontera, cinco en la zona centro y cinco más en destinos turísticos de fama internacional, entre las que destacan Acapulco (Guerrero), Los Cabos (Baja California Sur) y Puerto Vallarta (Jalisco).