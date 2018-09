Las Vegas será una vez más la capital mundial del boxeo, cuando este sábado se lleve a cabo la pelea más anticipada del año, y que además, tendrá olor a revancha: Canelo Álvarez vs Golovkin.

Tras el empate registrado hace exactamente un año, el mexicano y el kazajo volverán a enfrentarse a las 10:30 pm hora del Este, en la arena T-Mobile.

A continuación te dejamos cinco datos que debes saber sobre este imperdible enfrentamiento.

El primer choque Canelo Álvarez vs Golovkin terminó con un empate en las tarjetas de los jueces.

El estadounidense Dave Moretti dio por vencedor a Golovkin por 115-113, mientras que la jueza Adalaide Byrd consideró ganador al “Canelo” por 118-110, en un marcador que dio pie a mucha polémica.

Entre tanto, el también estadounidense cerró su tarjeta con un empate a 114.

La revancha de este sábado tendrá en juego los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Internacional de Boxeo en la categoría de pesos medianos, todos en poder de Golovkin.

En la previa del choque Canelo Álvarez vs Golovkin, el kazajo volvió a acusar al mexicano de doparse antes de la pelea.

El campeón reiteró que duda de las versiones de Álvarez sobre el tema y lanzó fuertes acusaciones, de acuerdo con Infobae.

El mexicano tiene asegurado llevarse a casa la mayor porción de los ingresos, pues se embolsará al menos 30 millones de dólares.

Entre tanto, Golovkin tendrá asegurados 20 millones de dólares.

