Black Friday: 5 datos sobre el día de ventas más codiciado en EE.UU.

¡Ofertas, ofertas, ofertas! Además del tradicional olor a pavo, la llegada del Día de Acción de Gracias también trae la ansiedad de millones de compradores que buscan aprovechar los jugosos descuentos del Black Friday.

Muchas cadenas y tiendas minoristas ya tienen listo su arsenal de ofertas para los consumidores, quienes a su vez ya se preparan para adquirir los codiciados productos, bien sea haciendo largas filas o por internet.

¿Quieres conocerlo todo sobre el Black Friday? Entonces revisa la siguiente lista sobre uno de los días más esperados del año en Estados Unidos.

El Black Friday tiene un nacimiento diverso, tanto como los cientos de ofertas disponibles para los compradores.

El término se utilizó por primera vez en 1950, cuando gerentes y jefes de empresas, fábricas y almacenes lo utilizaron para describir el gran número de trabajadores que se reportaban como enfermos al día siguiente de Acción de Gracias y, de esa manera, obtener un largo fin de semana.

La teoría más popularizada es que las tiendas acuñaron Black Friday para describir el cambio de sus balances generales de rojo (pérdidas) a negro (ganancias).

Una vez entrada la década de los 90, las tiendas atinaron al blanco. Grandes cadenas como Walmart, Best Buy y Macy’s implementaron la estrategia de ofrecer más descuentos y extender sus horarios de operación, atrayendo a gran cantidad de compradores.

La estrategia les permitió a las cadenas acuñar otro popular término al diccionario de Black Friday: “doorbusters”, en referencia a las multitudes que se agolpaban a las afueras de las tiendas en búsqueda de los codiciados productos.

