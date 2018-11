Lo que NO debes comprar en Black Friday o Cyber Monday

Como ya te ofrecimos las mejores estrategias para comprar en el Black Friday o el Cyber Monday, ahora te aconsejamos lo que NO deberías adquirir, ya que no siempre es bueno dejarse llevar por la ‘fiebre’ de las ofertas.

Si estás interesado en los más recientes teléfonos celulares de la famosa marca de la manzana mordida, no esperes a que el iPhone de última generación esté en descuento, ya que lo más probable es que sus ofertas se encuentren en ediciones antiguas.

Así que si realmente no lo necesitas, no gastes una fortuna en el último iPhone que no presentará una oferta sorprendente.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan submarino argentino desaparecido hace un año con 44 tripulantes

Por otra parte, si estás pensando en bajar unas libras y quieres adquirir artículos o máquinas para realizar ejercicios físicos, tampoco abras tu bolsillo de inmediato durante el Black Friday o Cyber Monday.

Usualmente, los equipos de entrenamiento físico se consiguen con mayores descuentos en diciembre o enero, que son los meses cuando las personas se trazan como nuevo propósito de año cambiar su figura. Y las tiendas lo saben.

Otro de los productos favoritos para regalar son las joyas, pero, atento, es muy probable que en un mes las consigas más baratas.

A la hora de comprar de joyas, tal vez debas pensarlo dos veces y esperar las ofertas de diciembre o San Valentín, fechas en las que podrías aprovechar los descuentos al máximo.

Aunque consigas ‘remates’ en el Black Friday o Cyber Monday, no se comparan con las oportunidades que tendrás en diciembre. Así que si quieres obsequiar tarjetas de regalo (gift cards), mejor espérate hasta ese mes.

Debes considerar que comprar gift cards en Black Friday o Cyber Monday es una mala idea especialmente si piensas usarlas como regalos, ya que los artículos de ‘Final Sale’ no permiten cambios ni devoluciones.

Otro de los objetos más solicitados por muchos compradores en el Black Friday o Cyber Monday son los juguetes para los niños. Sin embargo, especialistas en mercadeo coinciden en que el mejor mes para adquirir juguetes en ofertas es diciembre.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >