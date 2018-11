Las mejores estrategias para comprar en el Black Friday

Llega un nuevo Black Friday y con él los descuentos que tanto ansiamos. Pero, cuidado, no te dejes engañar por las falsas ofertas de algunos almacenes. Así que conoce las mejores estrategias para comprar durante esta jornada.

Este año, el Black Friday se celebrará el 23 de noviembre, lo que significa que te queda poco más de una semana para hacer tu lista de posibles adquisiciones.

Para aprovechar el Black Friday o Viernes Negro al máximo, te ofrecemos las mejores estrategias que puedes aplicar para ese día.

TE PUEDE INTERESAR: Hombre insulta a hispanas por tomar carrito de la compra (VIDEO)

En primera instancia, revisa minuciosamente la página Best Black Friday, ya que ahí encontrarás las ofertas que realizarán muchas tiendas.

Otra estrategia es visitar con antelación el establecimiento que vende el producto específico que estás buscando. Por ejemplo, si quieres comprar un televisor, dirígete a alguna tienda que posea el modelo que deseas y pregunta de una vez si lo tendrá en oferta en el Black Friday.

Sé el primero en llegar. Muchas tiendas tradicionales ofrecen artículos o descuentos especiales a los primeros clientes que lleguen al lugar, por lo que debes comparar los incentivos y, si lo vale, prepárate para hacer fila desde temprano.

Vende lo innecesario. Si vas comprar un modelo nuevo de algo que ya tienes, vende el antiguo antes del Black Friday, ya que te permitirá recibir al menos una parte del dinero que necesitarás para adquirir el nuevo producto.

No compres lo que no necesites. Durante el Black Friday observarás un sinfín de ofertas, pero no caigas en la trampa del precio. Si realmente no vas a usar el artículo, no gasten dinero en ello, aunque te parezca muy barato.

Por otra parte, debes recordar que aunque la mayoría de artículos se vende durante el Viernes Negro, también tienes la opción de comprar en el Cyber Monday o Lunes Cibernético.

En el Cyber Monday, que se efectuará el 26 de noviembre, también puedes adquirir muchos objetos en oferta, con la única diferencia de que la compra se realiza a través de Internet. Además, en algunas tiendas virtuales las rebajas se mantienen toda la semana.

La mayor ventaja del Cyber Monday es que recibirás el artículo en tu casa. Es decir, ¡sin hacer las largas filas!

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >