View this post on Instagram

⚫️FÚTBOL DE LUTO⚫️ Mediante un comunicado de prensa, el Club América dio a conocer que la jugadora del Club Diana González ha perdido la vida este 1 de noviembre, aún no se han mencionado las causas de su muerte. Esperamos pronta resignación a sus amigos y familiares por su sensible pérdida 🙏🏻 . . . #Dato @dianapepina fue campeona con el Club de Coapa en el Apertura 2018 y anotadora de los goles que le dieron el título al equipo americanista vs Tigres femenil. . . #11inicial #futbol #clubamerica #Aguilas #America #DianaGonzalez #campeona #QDEP #luto #ligamx #LigaFemenil #Femenil #mujeres #ClubAmerica #ame #futbol #football #vamosamerica #americanistas #mex