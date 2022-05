Rafael Alducin, para este fin, además obtuvo el respaldo del Papa Pío XI, en vista de que el objetivo de realizar la construcción conmemorativa era el de honrar a las madres mexicanas y reconocerles su desinteresada labor en beneficio de la unidad familiar.Sin embargo, no fue sino hasta 1949 que se construyó entre las calles de Sullivan y Villalongín el Monumento a la Madre, obra de gran escala e impacto social. El conjunto arquitectónico fue diseñado por José Villagrán García en colaboración con Luis Ortiz Monasterio, ambos ampliamente reconocidos por su trayectoria profesional. Esto para sabe en el Día de las Madres en el 2022.

¿CÓMO INICIAN LOS FESTEJOS DE MAMÁ?

Sin embargo, aquí lo más importante es saber cómo se festeja el Día de las Madres en México, que es el 10 de mayo, a diferencia de Estados Unidos que es el 8 de mayo, por solo dos días de diferencia. En el país azteca, se acostumbra celebrar a las mamás en las escuelas con algún festival preparado por sus propios hijos y allí mismos se les hacen obsequios y algún convivio con aperitivos.

Si las mamás tienen un empleo formal, en sus centros de trabajo se les regala una rosa, un pastel o postre, además de que se les felicita a todas aunque no sean mamás, pues por educación, respeto y por no discriminación, hasta las que no tienen hijos se les hacen los mismos obsequios. Archivado como: Día de las Madres