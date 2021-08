El Heraldo de México , fue uno de los portales que informó sobre la devastadora pérdida para la mexicana y su familia, pues el papá de Galilea Montijo aparentemente se encontraba contagiado de coronavirus, aunque no hay nada confirmado, fuentes extraoficiales aseguran que así fue.

Aparentemente hace dos años, el papá de Galilea Montijo realizó una gran celebración y reunión familiar a la que no se sabe si la conductora de ‘Hoy’ acudió para limar asperezas; según lo mencionado en TvNotas, la mexicana sí tiene contacto con su madre, pese a que la señora decidió perdonarle su infidelidad y regresar con él.

Dina y Fátima Montijo, son medias hermanas de Galilea y aparentemente no son tan cercanas con ella como se pensaría pues según se difunde, la conductora mexicana se peleó con su padre desde hace años al enterarse que tenía otra familia y decidió cortar relación con el ahora fallecido.

Las causas de la muerte del papá de Galilea Montijo

Mientras tanto, la página de chismes de espectáculos en Instagram ‘Chamonic’ dio cuenta también de la noticia agregando más información a la muerte del papá de Galilea Montijo: “Hoy lamentablemente falleció ,Don Gustavo Montijo Talamantes papá de Galilea Montijo. Qepd ! Él estaba luchando contra el covid desde hace más de 20 días !! Y hoy me llamaron para decirme que Falleció. Las llamadas que nunca quiere uno tener !”, se lee en la descripción de la imagen del señor.

Además, se dio más información acorde a un ‘familiar cercano’: “Él y su hijo Omar se contagiaron de Covid en un viaje que hicieron a Nayarit y estuvo en el hospital por más de 20 días, lamentablemente no revistieron sus pulmones, Galilea no asistió a ver a su papá ya que recordemos que ellos no tenían relación alguna desde hace muchísimos años”. l