La hija de Pepe Aguilar dejó un conmovedor mensaje

Ángela Aguilar escribió muy sentidas palabras por la muerte que la tiene de luto: “Hoy perdimos un gran aliado, pero más que nada un gran amigo. Gracias Willy por tanto amor y cariño. Gracias por cuidarme tanto en cada presentación; sabía que si tú estabas presente, todo iba a salir bien”, comenzó escribiendo.

Y continuó: “Tu ausencia se nota pero tu memoria me cobija. Te quiero y te voy a extrañar siempre. I’ll see you in the big concert of the sky, fly high my friend (Te veré en e gran concierto en el cielo, vuela alto mi amigo)”, escribió en homenaje a su amigo, pero también la hija de Pepe Aguilar hizo una súplica.