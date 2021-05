La cantante Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, no será multada luego de que cambiara la entonación del himno nacional

La Secretaría de Gobernación (Segob) descartó aplicar cualquier sanción

Cambió el tono del Himno Nacional mexicano en la función de box encabezada por Saúl “El Canelo” Álvarez en Dallas, Texas La cantante Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, no será multada luego de que cambiara la entonación del Himno Nacional, previo a la pelea del boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de acuerdo a información de la agencia EFE y Radio Fórmula. La Secretaría de Gobernación (Segob) descartó aplicar cualquier sanción a la cantante Ángela Aguilar, quien este sábado cambió el tono del Himno Nacional mexicano en la función de box encabezada por Saúl “El Canelo” Álvarez en Dallas, Texas y pudo ser mutlada. FUE RESPETUOSA Autoridades de la dependencia federal mexicana aclaró que la joven cantante Ángela Aguilar no será multada porque no contravino los artículos 38 y 39 de la Ley sobre el Escudo la Bandera y el Himno Nacionales, ya que la interpretación no tuvo alteración en la letra. La multa pudo ascender a 1,760 dólares. Aclaró que si bien la entonación no fue la que todos reconocemos, fue ejecutada de manera respetuosa y se realizó a capela, lo que pudo influir en la variación y escucharse de manera diferente, pero sin cambiar los aspectos originales de la canción.

VIGILARÁN ENTONCACIÓN Además, la Secretaría de Gobernación subrayó que toda vez que el evento deportivo tenga lugar en el extranjero, no procede una sanción administrativa, aunque puntualizó que seguirá vigilando el respeto a nuestros símbolos patrios. Para ver el video haz click aquí. Gobernación agradeció la sociedad mexicana el interés mostrado a través de la redes sociales por el uso correcto de nuestras insignias nacionales y exhortó a nuestros connacionales en el extranjero, así como a la comunidad artística y deportiva, dentro y fuera del país, a respetar lo estipulado en la Ley sobre el Escudo la Bandera y el Himno Nacionales. Archivado como: Angela Aguilar Himno Nacional

Angela Aguilar H La Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Segob destacó la importancia de contar con el apoyo de los artistas “para fortalecer nuestra identidad y orgullo nacional” y en ese sentido informó que trabaja en los mecanismos que coadyuven a impulsar el respeto a nuestras insignias.

Además, reiteró su disposición a brindar las asesorías necesarias en esta materia. Las críticas hacía las interpretaciones de Ángela Aguilar no se hicieron esperar, convirtiendo Trending Topic la actuación de la joven cantante, por lo que los memes y las comentarios comenzaron a inundar las redes sociales, al grado que su papá, el también cantante Pepe Aguilar, salió en defensa de la menor de la dinastía Aguilar.

Angela Aguilar Himno Nacional: “QUE FEO CANTÓ” “No es hate, pero qué feo cantó el Himno Nacional esta niña, mi humilde opinión”, “de verdad pensé que fui la única que escuché, muy mal cantado”, “es que el himno es marcial! La cag…!”, “Si ponen atención, en sus discos de ella no es por nada, pero le arreglan mucho la voz”. “Le cambió el tono, no me gustó”, “¡por qué los artistas insisten en cantar nuestro bello Himno como si fuera una balada? El Himno tiene su propia estructura y ritmo. No se trata de arrastrar las palabras y echarle tanta ‘crema a sus tacos’”, “lo cantó horroroso”, opinaron otros usuarios.

“CANTÓ HORROROSO” Los malos comentarios sobre la interpretación que realizó Ángela Aguilar del Himno Nacional continuaron: “Lo cantó horroroso”, “parecía cámara lenta”, “creo canto mejor yo el Himno Nacional en los Honores a la Bandera los días lunes a mis alumnos, con el ritmo y tonada que debe ser… ese ritmo que hasta un niño va a decir que así no se canta el Himno”. “No me gustó, sorry we, escucho muy estilo pausado, no sé”, “¿no pueden respetar el Himno Nacional Mexicano y cantarlo como es?”, “es el Himno Nacional Mexicano, no es una interpretación de alguna canción y ponerle tu tono o tu toque. Canta hermoso, pero así no es el Himno Nacional Mexicano, lo siento por esta vez. Archivado como: Angela Aguilar Himno Nacional

Angela Aguilar Himno Nacional: MALA ELECCIÓN “Mala elección de la niña cantarlo así, el Himno Mexicano no se canta así”, “cantó horrible”, “nombre qué onda, se fue en un viaje, lo cantó muy, muy lento y no se oyó bien”, “pues cantará muy bien, pero el Himno a mí en lo personal no me gustó como lo cantó”, fueron otros de los comentarios de los internautas Qué feo, así no se canta el Himno, estará afinada, pero así no se debe cantar”, “se le debe un respeto al Himno Nacional, deben de poner gente adecuada para dirigir, no artistas estúpidos que se cuelgan de estos eventos para sobresalir”, opinaron otros usuarios.