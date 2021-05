La hija del cantante José Luis Rodríguez “El Puma” se sincera sobre sus problemas de salud

Liliana Rodríguez Morillo cuenta en un video todo sobre su salud

Habla de la manga gástrica que se realizó y por qué se la hizo Hija de El Puma. A nueve días de su operación, Liliana Rodríguez Morillo, hija del famoso cantante José Luis Rodríguez “El Puma”, hizo unas reveladoras confesiones sobre la operación a la que sometió y los motivos que la llevaron a realizársela sorprendiendo a todos. En un video en su canal de Youtube, la también actriz, relató a su seguidores por qué se animó a hacerse la manga gástrica y también compartió con sus fanáticos como fue todo el proceso desde que llegó al hospital para ser intervenida hasta los 9 días que llevaba de recuperación. Hija de El Puma: Era su tabla de salvación Liliana Rodríguez Morillo se sinceró y habló sin tapujos de los motivos que la llevaron a entrar al quirófano, según relató la revista People en español, quien señaló que en video que subió a su canal de Youtube, la cantante, que siempre ha estado ‘enamorada de la vida’ pero no llevaba una vida calidad de vida. Liliana Rodríguez Morillo aseguró que no tenía la vida que quería tener y su calidad de vida no era la que ella deseaba tampoco, aseguró que la “fumadera y bebedera descontrolada”, sumada a hábitos alimenticios no saludables dieron lugar a una importante subida de peso que pudo haberle costado la salud.

Hija de El Puma: Se autosaboteaba En la charla, la cantante contó que un una ocasión conoció a alguien que le dijo que se ella misma se autosaboteaba y que sus problemas internos, personales y familiares los reflejaba en su figura. Una teoría que aunque inicialmente Liliana Rodríguez Morillo rechazó llegó a aceptar y entender, a partir ahí fue que ella tomó la decisión de operarse. En su video, la hija de ‘El Puma’ narró lo siguiente: “Llegó un momento en el que no pude controlar mi peso, empecé a subir y subir y subir en una fumadera y bebedera descontrolada que me llevó a tener problemas de salud livianos con potencial a agravarse”.

Hija de El Puma: Tomó la decisión de entrar al quirófano Aseguró que gracias a eso no lo pensó más y recurrió a la manga gástrica para así poner un punto final al malestar que los últimos tiempos estaba padeciendo y ya no la dejaba tener la calidad de vida que ella quería, así que ya no quiso aplazar más esa decisión. VER VIDEO AQUÍ En el video, la actriz y cantante comentó que la operación que tuvo sus dificultades y sustos. Narró que tras la cirugía y al despertar de la anestesia hubo complicaciones. “Se me subió la tensión a niveles críticos, sentía un fuerte dolor en el pecho que no me permitía respirar… y es que resulta que me quitaron una hernia hiatal”, describió.

Hija de El Puma: Hubo momentos difíciles tras su operación Liliana Rodríguez Morillo dio todos los detalles de su operación, y en el video de más de media hora, fue narrando a sus seguidores como fue su llegada al hospital, su salida del quirófano y como iba a 9 días de su recuperación y tras perder 14 libras, que la motivaron a ser mejor persona. Narró que su madre Lila Morillo mostró una gran preocupación al ver que a su hija le costaba respirar luego de salir del quirófano. La situación fue tan angustiosa en ese momento que ahora, ya en casa, recuperándose, Liliana ha tomado una de las decisiones más importantes de su vida.

Hija de El Puma: Decidió dejar de fumar “Jamás nunca voy a volver a fumar, me gustaba fumar, pero ya no lo voy a hacer, me voy a tomar mis whiskies con medida, pero no a fumar, porque es una forma estúpida, imbécil de arriesgar tu vida”, contó la actriz sobre la experiencia que vivió tras su cirugía. Contó que después de seis horas en cuidados intensivos, con su madre en los pasillos muy nerviosa y siempre al pendiente de ella, finalmente fue trasladada al cuarto para seguir recuperándose. Aseguró que sigue llevando todas las recomendaciones médicas en casa.

Empieza una vida nueva Ya fuera del hospital y bajo buenos cuidados médicos, Liliana se dio el tiempo de subir el material para contarle a sus seguidores y a la gente que se preocupó por ella como había sido su experiencia con la manga gástrica. “Lo bueno no es fácil, lo necesario no es fácil, es para valientes o para cobardes sin opciones”. “Me voy a ver mejor, me voy a querer como soy”, resaltó y en tono de broma aseguró que ya iba a poder ponerse la ropa de su hermana Lilibeth Morillo, con una gran sonrisa agradeció a su madre, a su hermana y a su hija, por haberla acompañado en este proceso.

Distancia de su padre No es un secreto la mala relación que lleva Liliana Rodríguez Morillo con su famoso padre, el cantante José Luis Rodríguez “El Puma”, quien desde hace años se separó de ellas y al pasar de los años no se le ven las ganas de tener algún acercamiento con las hijas que tuvo de su primer matrimonio. La relación entre el intérprete de “Agárrense de las manos”, volvió a estar en el ojo del huracán luego de que el cantante venezolano José Luis Rodríguez, mejor conocido como El Puma, asegurara que no pasaba nada si alguna de sus hijas moría sin reconciliarse con él. Tras esa declaración, Lilibeth y Liliana le mandaron un contundente mensaje.

‘No te importa si morimos’, le dicen a su padre “¿No pasa nada?… Pasa que quedó claro para Dios, para nosotras y el mundo, que no te importa si morimos y no nos ves más, pasa lo que todo el mundo ve, menos tú, que ningún padre que ame a sus hijas habla así”, expresó Lilibeth, una de las hijas de José Luis Rodríguez El Puma. Además, las hijas del cantante venezolano expresaron su descontento con el intérprete de “Culpable soy yo”, pues consideran que solo las está usando para hacerse publicidad sobre sus próximos proyectos. “Cada vez que necesitas promocionar tu libro o tu serie nos utilizas, ahora si te conviene mencionarnos… de pronto vas a salir diciendo cuál fue el verdadero motivo de tu distancia, para mantener en morbo al público y a los medios de comunicación”.

Muestran su molestia Sin ocultar su molestia, Liliana le dijo a El Puma que “encima tiene el tupé de pedirnos que pasemos la página”. “Cuándo era el momento, estar al borde de la muerte no era el momento, pero ahora que promociona su serie y sus libros, ahora sí parece ser un buen momento porque te conviene, y tienes la osadía de asomar una posible reconciliación por la televisión o por las redes en vivo”. Liliana aseguró que tanto ella como su hermana no se merecen eso. Por su parte, Lilibeth dijo sentirse tranquila con su actitud hacia su famoso padre, aunque aún le faltaba algo por revelar. “Yo te reto ante Dios y el mundo” a decir la verdad de las cosas, le dijo.