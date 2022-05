No dio tantos rodeos, la famosa presentadora mandó un certero y estremecedor mensaje a todos sus seguidores sobre la terrible enfermedad de cáncer de intestino que padece desde hace 6 años y que no sabe cuánto tiempo tiene de vida, por lo que decidió mandar unas palabras.

¿CÓMO SE DIO CUENTA DE LA ENFERMEDAD?

Desde el año de 2016 la famosa presentadora fue diagnosticada con ese mal y desde entonces publica todo lo relacionado a su proceso de mejora, sin embargo, después decidió crear la fundación Bowelbabe, que reúne fondos para la investigación de esta terrible enfermedad.

En el 2018 creó el podcast You, Me and the Big C en el que habla sobre lo que trata este mal, actualmente la comunicóloga tiene más de 300 mil seguidores en Instagram, la red social que utilizó para manar el conmovedor mensaje de despedida para sus fans en la página. Archivado como: Despedida periodista Deborah James