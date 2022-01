Cómo cambió la vida de Jorge Ramos tras enfermar de covid-19

“Aquí tan lejos te sientes muy vulnerable y frágil. Hay tantas cosas que no dependen de mí. He tenido que soltar el control. Es una vida muy distinta a la que por décadas me acostumbré. Me cuelga, en el centro del pecho, una angustia que no se va ni para dormir”, confesó el propio periodista en un artículo publicado en la web de Univisión.

“Estoy en una isla de las islas más preciosas del mundo y no tengo nada que hacer. Por el COVID me quedé atorado en Mahe, la isla más grande del archipiélago de las Seychelles, con unos 100 mil habitantes (…) pero tengo que explicarles cómo llegué aquí”, se lee en el comunicado. Archivado como: Periodista Jorge Ramos