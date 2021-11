¿Quieres saber cómo ser exitosa en el año nuevo? Entonces asegúrate de planear. Agarra algo de papel y marcadores coloridos porque tu mente creativa trasciende a tu lógica mental. Y, ya que es sabido que los humanos tienen una fuerza de voluntad limitada, darte un plan visual para alcanzar esas metas hará que te mantengas motivada. La clave es acercarte a tu meta trazando un mapa personalizado que ilustre tu éxito.

Por ejemplo, piensa en el largo camino que has recorrido en la vida; la mayoría de las veces empiezas conociendo el destino, pero ya que los viajes en carretera pueden ser algo largos, hacer paradas durante el camino es necesario. Comienza enfocándote en unas metas y luego desarrolla esos planes en una línea del tiempo que funcione como un mapa. Luego, una vez que los hayas marcado, sigue con el siguiente objetivo.

Ser exitosa requiere de planeación

Por cada meta en tu lista debes de planear los pasos necesarios para llevarte desde donde estás ahora (punto A) a donde quieres estar (punto B). Intenta pensar en cada paso del camino así como en cada obstáculo potencial para asegurarte que los problemas inesperados no te saquen completamente del camino. Si no tienes un plan B o C, quizá pierdas momentum y eventualmente te quedarás sin gasolina si hay un bache inesperado en el camino.

De acuerdo con la Natalie Bounassar de la revista Entrepreneur, en semejante viaje en carretera metafórico, también debes tener como objetivo lograr metas más pequeñas y más inmediatas que aumenten tus ganas de alcanzar el destino final exitoso. “Antes de aventurarte, tal vez quieras decidir parar en un cuarto del viaje para alimentos, luego está el punto medio para la gasolina, y luego la marca de dos tercios para estirarte, y tal vez en unas cien millas más, más gasolina”.