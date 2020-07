Chiquis Rivera destapa lo que hace en cuarentena tras dar positivo a coronavirus

Fans descubren algo en su rostro y ella lo admite sin pena ni gloria

Algunas personas le preguntan si no tiene otra enfermedad

Luego que hace una semana anunciara que tiene coronavirus, ahora Chiquis, la hija de la cantante Jenni Rivera, destapa lo que hace y cómo se siente en esta cuarentena, mientras se le aprecia un extraño aspecto en su cara que alerta a sus fans, mismos que le advierten de cuidarse.

Hoy martes 21 de julio de 2020, Chiquis sorprendió a sus fans al revelar qué es lo que hace en estos días que se encuentra encerrada para evitar contagiar a alguien más de coronavirus.

Parece ser que la esposa de Lorenzo Mendez se encuentra en muy buen estado físico, pues aprovecha su encierro para ponerse en forma.

A través de su cuenta de Instagram publicó una fotografía en la que se le haciendo ejercicio dentro de su casa, pero de inmediato algo en su rostro llamó la atención de sus fans, tanto que hasta ella misma se dio cuenta y dejó un mensaje, haciendo alusión a una canción de cantautos Joan Sebastian.

“Ojitos de golondrina, cachetitos de manzana…” fue el escrito que colgó Chiquis Rivera junto a una imagen de ella encima de unos aparatos de gimnasio.

La hija de Jenni Rivera luce ropa deportiva en color negro, mientras se sujeta el cabello con su mano, pero lo que más llamó la atención fue el color de sus mejillas, que estaban prácticamente rosas o rojas, debido al esfuerzo que le provocaron las rutinas que hacía.

De inmediato comenzó a recibir comentarios de la gente que le siguieron el juego y otros más que quisieron aprovechar el humor de ella para decirle cosas de más.

Una de sus seguidoras no tuvo empacho en seguir con la broma y le dijo a Chiquis Rivera que está en el encierro por coronavirus: “Mi cachetona preciosa”.

Algunos más le escribieron: “Aaaw esa niña cachetitos de manzana, hermosa… Dios te bendiga… we love you” y “esos cachetes”.

Entonces no podía faltar la gente que le advirtió que debe guardar reposo ya que se debe recuperar primero de su enfermedad, ya que hace apenas una semana anunció que tiene coronavirus.

“Chiquis descansa, debes dormir lo más que puedas para que se regenere tu sistema inmunológico”, le dijo una de sus seguidoras.

Incluso algunas personas la vieron tan bien de salud, que les saltó a la menta la pregunta del millón: “Do you really have cov19 virus? (Realmente tienes el virus del Covid-19)

Entonces una persona se identificó con sus cachetes de manzana y le pidió unos consejos: “Mija, ¿Qué utilizas para reducir el enrojecimiento de tu carita después del entrenamiento? Tengo el mismo problema, por favor, ayúdame”.

Otros bromearon con en enrojecimiento de las mejillas de la hija de Jenni Rivera que escribieron: “Así me pongo yo cuando tomo tequila”.