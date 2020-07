Se filtra video de Vanessa Guillén haciendo ejercicio en el gimnasio

En esta publicación, se ve cuando Vanessa levantó 270 libras, más del doble de su peso

Los restos de la soldado hispana, que se encontraba desaparecida desde el 22 de abril, fueron encontrados el pasado martes 30 de junio

Se filtra video de Vanessa Guillén, la soldado hispana que se encontraba desaparecida desde el 22 de abril y que sus restos fueron encontrados el pasado martes 30 de junio, haciendo ejercicio en el gimnasio.

A través de su cuenta personal de Twitter, @vguillen_30, se puede ver un video con fecha del 7 de abril de 2019 en el que Vanessa Guillén levanta 270 libras, más del doble de su peso.

De acuerdo con información de La Opinión, la familia de la soldado hispana mencionó que Vanessa Guillén era una mujer muy fuerte físicamente, mientras que personas que la conocían, la recuerdan por su garra y entrega al participar en diferentes competencias representando a su preparatoria, la Chavez High School en Houston, Texas.

En este video, que Vanessa Guillén colocó como un tuit fijado en su cuenta personal de Twitter, se confirma la fuerza que tenía la joven al levantar más del doble de su peso, ya que ella pesaba 126 libras y cargó, en peso muerto, 270 libras.

Algunos comentarios que pueden leerse en esta publicación, son de personas que escribieron recientemente, tal vez sorprendidos por la triste noticia, pero reconociendo el esfuerzo y dedicación de Vanessa Guillén al hacer ejercicio en el gimnasio, aunque otras personas hicieron otro tipo de comentarios.

“Esta joven se veía muy fuerte. Como si supiera cómo defenderse. Por eso Aaron (presunto responsable de la muerte de Vanessa Guillén) necesitó ayuda. Él no podía hacerlo solo. Es muy probable que se haya aguantado… esto es muy triste para todos… me duele el corazón por su familia“.

“Por ti, chica, daría mi vida por tenerte de vuelta. No me importa si me conocías o no. Es triste, cuánta gente te amaba y tú te has ido”, “Te amamos y te haremos justicia”, “Reina, lo siento tanto”, “Descansa en paz, chica hermosa, la justicia será servida”, “Descansa en paz, Vanessa”, se puede leer en más comentarios.

Hace apenas unas horas, una internauta se expresó de la siguiente manera: “Diste tanto por luchar por este país y aún así te fallaron. Descansa en paz, Vanessa, no descansaremos hasta que se haga justicia”.

Otras personas, conmovidas por este triste acontecimiento, no dejaron pasar la oportunidad para halagar la belleza de la soldado hispana: “Hermosa”, “Princesa”, “Niña bonita”, “Reina hermosa”.

Cuando se confirmó en conferencia de prensa que los restos encontrados eran de la soldado hispana, oficiales de la base militar de Fort Hood, Texas, aseguraron que Vanessa Guillén contaba con todas las características dignas de un militar, además de que tenía un brillante futuro por delante. Por desgracia, esto ya no podrá ser así.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ