Y es que no fue hace mucho en donde Chiquis Rivera y Emilio Sánchez se han demostrado su amor, a pesar de que en los primeros días, la cantante afirmaba que “solo estaba conociendo a alguien” tratando de mantener en privado este nuevo amor, sin embargo, tal parece que esto no parece importarle más, ya que fue el pasado 2 de agosto cuando la hija de Jenni Rivera y el fotógrafo fueron captados en una cena romántica.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que la periodista comentó cuánto dinero tenía el fotógrafo, Emilio Sánchez, el nuevo novio de Chiquis Rivera, informando que se hablaba de millones de dólares: “Emilio Sánchez tiene un patrimonio neto de $1.5 millones de dólares”, esta cifra sin duda fue de gran sorpresa para muchos seguidores, quienes afirmaron que “él no tenía grandes trabajos” como para tener esa cantidad:

Además, para que no quedara alguna duda que ya es talla M, la hija de Jenni Rivera se graba por la parte de atrás, aunque tal vez no se imaginaría la lluvia de críticas que no tardarían en hacerse presentes. Lo que pocos sabían, es al lugar al que se dirigiría más adelante. Archivado como: Sale al descubierto secreto y cuánto dinero tiene el novio de Chiquis Rivera

Le echan en cara a la cantante que se ha operado

Pero las críticas para Chiquis Rivera no terminarían aquí luego de que presumiera que ya es talla M al dejarse ver en un vestido entallado. Una persona no se guardó nada y escribió lo siguiente: “Con todas las operaciones, no se cómo no se ha hecho una cirugía bariatrica”. Archivado como: Sale al descubierto secreto y cuánto dinero tiene el novio de Chiquis

“Un M que llega hasta XXL de tanto que estira! Así cualquiera, mamacita”, “Con lipo y faja culaquiera”, “Qué pena que para ella solo sea importante eso.. debería alimentar más su cerebro”, “Nada qué ver, jamás tendrá el talento de su mamá”, “Ya pongan a otra mujer que si valga la pena y que si es artista de verdad, no ching…”, se puede leer en más comentarios.