Ex conductora de Telemundo confiesa que tiene COVID

Ana Patricia Candiani, a través de redes sociales mencionó que está atravesando un cuadro de neumonía

Hace fuerte llamada a sus seguidores y más a los escépticos que siguen sin creer en al enfermedad Lamentable noticia informó Ana Patricia Candiani, quien fuera conductora en la cadena de Telemundo. La periodista, dio a conocer a sus seguidores que se encuentra en un estado de salud bastante delicado, después de haber salido positivo en la prueba de COVID-19 y estar pasando por serios problemas a consecuencia de dicha enfermedad. Por tal motivo, la conductora hizo un fuerte llamado de atención a sus seguidores a través de redes sociales comentándoles que el coronavirus si existe y ella es prueba fehaciente de lo que sucede con dicha enfermedad. Ana Patricia mencionó que temé por su vida y que para ella es difícil hablar, por lo que pide a los demás que tengan consciencia y se vacunen. Ana Patricia Candiani hospitalizada: Dio la noticia A través de un video publicado en redes sociales, la periodista Ana Patricia Candiani quien fuera conductora en Telemundo, anunció que ella había salido contagiada de coronavirus. La mujer, se muestra en el video desde el hospital y les menciona a sus seguidores y público general que le está costando hablar en esos instantes por la tos que permanece. "Con el corazón en la mano. Tengo COVID-19 y generé neumonía. Sólo hay un camino, ¡por favor escúchenme!", se lee en la descripción del video, donde la mujer comparte con sus seguidores lo mal que se siente después de haber resultado contagiada y haber generado neumonía por lo que le costó hacer el video.

Ana Patricia Candiani hospitalizada: El mensaje que envía La periodista en el video que publicó en redes sociales, la periodista explicó que a ella le cuesta respirar en esos momentos peor no dudó en querer enviar un mensaje que sabe ayudará a muchas personas que aún se muestran escépticas por la aparición del coronavirus; por tal motivo, desde el hospital envió el mensaje. "Amigos queridos, me cuesta mucho mucho trabajo enviarles este mensaje. Pero lo hago con la certeza de que les va a ayudar, en especial a los escépticos.", mencionó con dificultad la periodista, quien se encuentra hospitalizada y con ayuda para respirar debido a que el coronavirus le generó neumonía.

Ana Patricia Candiani hospitalizada: "Generó neumonía" La periodista señaló que ella salió positivo a COVID y por esa razón había generado la neumonía. Aunque, la historia que cuenta en el video demuestra lo difícil que es acceder al hospital, aún teniendo la enfermedad en todo su esplendor, por lo que pide a sus seguidores que no bajen la guardia y se cuiden. " Soy Ana Patricia Candiani, tengo COVID y generé neumonía y como ven, estoy aquí hospitalizada.", confesó la ex conductora de Telemundo, explicando que ha eso se debe su ausencia de las redes sociales y el porqué se encontraba en aquel hospital, mostrando que se encuentra bastante delicada por el proceso que está viviendo.

Ana Patricia Candiani hospitalizada: "Estoy viva gracias a mis doctores" La mexicana explicó que es lo peor que le ha pasado, en cuestión de su estado de salud y que ella debe agradecer a sus doctores por seguir viva. Ana Patricia, confesó que en ningún hospital la aceptaban y el trabajo y sacrifico de sus amigos por hacer que a ella la aceptaran en un hospital, sino no hubiera sobrevivido. "Esta ha sido la peor oscuridad que he pasado en mi vida en lo que a mi salud se refiere, estoy viva gracias a mis doctores y a mis amigos, porque no me aceptaban en el hospital. ", confesó la periodista en aquel video que compartió hace un par de horas, donde se observa como su salud está deteriorada.

Ana Patricia Candiani hospitalizada: "Los resultados de la prueba llegaron tarde" La ex conductora de Telemundo, menciona que asistió dos veces a Cuidados Intensivos y en una de sus visitas, le informaron que tenía neumonía. Pero, no se habían dado cuenta que ella era positivo a COVID debido a que su prueba se retrasó y eso también generó que el diagnóstico tardara en realizarse. "Fui dos veces a Cuidados Intensivos y ahí fue de hecho donde detectaron la neumonía, antes de saber yo que tenía COVID, porque los resultados de la prueba COVID llegaron muy tarde.", señaló la mexicana en el video que compartió en redes sociales, señalando que desgraciadamente su prueba de COVID fue entregada demasiado tarde.

“No me funcionaron las medicinas” La periodista mexicana, asegura que el tratamiento que primero le brindaron no le funcionó ya que las medicinas estaban generando que su sistema se decayera y por ende, ella se sintiera cada vez peor. Por esa razón, su médico le sugirió que de nueva cuenta asistiera a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde detectaron que la neumonía se había acrecentado. “Luego las medicinas para tratar la neumonía no me funcionaron, me sentía cada vez más mal. Uno de mis doctores me pidió que fuera a cuidados intensivos y efectivamente, la neumonía había crecido considerablemente.”, dijo la periodista en las redes sociales, confesando que la neumonía sigue en su sistema.

No la aceptaban en el hospital Ella relata lo mal que la pasó. No fue sencillo que la aceptaran en el hospital, aunque la segunda vez que asistió a la Unidad de Cuidados Intensivos, la mandaron directo a hospitalizarse; la cuestión se complicó cuando estuvo hospitalizada y por el simple hecho de que su saturación continuaba en 92, tuvieron que enviarla de vuelta a casa. “Así que ellos mismos me mandaron aquí al hospital. Me atendieron en la carpa, me pusieron infusión de antibiótico y a las cuatro de la mañana me fui a la casa, porque mi nivel de oxígeno no me bajaba de 92 en ese momento, se bajó varias veces, pero aquí no bajaba de 92. Y el mínimo para que te ingresen es 92.”, comentó la mexicana, sobre su experiencia en el hospital.

Tuvieron poco éxito En su estadio en casa, la mujer comenta que todo empeoró. Las tareas más sencillas a ella le contaba realizar, ya sea caminar o simplemente respirar, por lo que sus médicos se movilizaron para conseguirle un oxígeno pero por el desabasto que hay, no tuvieron éxito; la situación comenzó a complicarse y ella a temer cada vez más por su vida. “Yo no podía más, casi ni caminar, casi ni respirar, tosía sin parar, un buen de fiebre. Entonces mis doctores empezaron a buscar oxígeno por todas partes, pero con muy poco éxito.”, comentó Ana Patricia, mientras que a ratos su voz se cortaba debido a los ataques de tos que presenta y también por la fatiga que le genera.

“Yo me estaba muriendo” La periodista mencionó que ella sentía que se estaba muriendo. Ana Patricia, confesó a sus seguidores que ella comenzó a tener sueños con su hermano, quien falleció hace seis años y que para ella esa fue la señal para entender que era su momento de partir o de luchar por su vida; ella no dudó en luchar. “Y algo me pasó esa mañana que regresé a casa, empecé a soñar con mi hermano Carlos, empezábamos a abrazarnos, a tener fiebre. Él murió en el año 2015 a causa de una infección intestinal. Así que el mensaje era claro, era una visión, me estaba muriendo pero también sentía que eso estaba pasando, lo sentía físicamente.”, mencionó en el video.

Sus amigos le ayudaron Ella narra que la única solución que tuvo en aquel momento fue llamar a sus amigos y ellos fueron los que consiguieron la ambulancia. La periodista comentó que fueron parte fundamental para poder acceder a la ayuda del hospital, ya que fueron los que presionaron hasta que fue ingresada y ahí conoció a las personas que la ‘sacaron de la muerte’. “Así que me desperté con las pocas fuerzas que tenía y llamé a mis amigos, me pusieron en una ambulancia mientras estaban presionando un hospital. ¡Y Aleluya!, la Doctora Peter vio mi expediente y no dudó en ingresarme. Y ya aquí en el hospital, los enfermeros Jackson y especialmente Queen, literalmente lograron arrancarme de la boca de la muerte.”, dijo la periodista.

No sabe cómo se contagió Ana Patricia Candiani, hace una petición especial a sus seguidores y les pide que no bajen la guardia. Ella menciona que no sabe cómo es que se contagió, ya que está vacunada y usa la mascarilla de la forma correcta, pero si es consciente de que tiene una enfermedad que pudo ser la causante de que adquiriera el virus más fácilmente. “No estoy exagerando, no hay ninguna agenda, a mi nadie me paga. Este es un pedido que les hago, con el corazón para que no bajen la guardia. ¿Cómo me pasó esto? No tengo la menor idea, uso la mascarilla adecuadamente, estoy totalmente vacunada, pero tengo una enfermedad inmunológica, por eso tengo mi sistema inmunológico comprometido.”, confesó a sus seguidores. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ