Los conservadores se opusieron al considerar que esa comisión no solo debería centrarse en los hechos del 6 de enero, sino también en las actividades del movimiento ANTIFA y de “Black Lives Matter” (Las vidas negras importan, en inglés) durante el verano de 2020, cuando se desarrollaron protestas frente a la brutalidad policial contra los afroamericanos. El 6 de enero cientos de seguidores de Trump (2017-2021) irrumpieron en la sede del Congreso cuando se celebraba una sesión conjunta de las dos cámaras para ratificar la victoria del demócrata Joe Biden en los comicios presidenciales de noviembre pasado. Cinco personas murieron y cerca de 140 agentes fueron agredidos por manifestantes partidarios de Trump, que iban armados con hachas, bates, palos de hockey y otras armas, según datos de las autoridades. El Departamento de Justicia reveló a principios de junio que cerca de 440 personas han sido imputadas por cargos relacionados con el asalto de enero, incluidas unas 125 por agresión a la autoridad. EFE News

“El día 6 de enero fue uno de los más oscuros de la historia de nuestra nación. Es imperativo que establezcamos la verdad de lo que ocurrió ese día y que nos aseguremos de que no vuelve a pasar”, dijo Pelosi en un comunicado. Pelosi también lamentó que el pasado mes los republicanos se opusieran a la creación de una comisión independiente, similar a la creada por los atentados del 11 de septiembre de 2001.

“No sé en qué planeta estaban… Esta no fue una manifestación pacífica. No fue un accidente que se volviera violento; tenía la intención de detener el funcionamiento mismo de nuestro gobierno”, insistió el magistrado Lamberth. Sin embargo, el juez dijo que Morgan-Lloyd, la primera sentenciada, evitará ir a la cárcel porque no participó en la violencia y condenó a quienes lo hicieron.

