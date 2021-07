“No he visto el número final pero serían 120.000 millones de dólares para temas relacionados con la inmigración, eso serviría para legalizar a millones de personas, que paguen sus tasas y es algo que podría tener también un impacto económico “, indicó el senador. No especificó si la medida se dirigiría a los inmigrantes indocumentados que han sido considerados trabajadores esenciales durante la pandemia, a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y los conocidos como “soñadores” que frenar su deportación con el programa DACA, creado por el expresidente Barack Obama (2009-2017).

Congresista Jesús García: El presupuesto debe incluir senda a la ciudadanía

Los Ángeles, 6 jul (EFE News).- El representante federal Jesús “Chuy” García, demócrata por Illinois, declaró este martes que no puede apoyar un acuerdo de reconciliación del presupuesto que no incluya un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes. “Un acuerdo de reconciliación del presupuesto sólido y equitativo debe incluir un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes; nuestro país no puede recuperarse por completo sin él, y no puedo apoyar ningún acuerdo que deje atrás a tanta gente en mi distrito”, sostuvo el legislador en una declaración.

Añadió que los legisladores deben “aprovechar esta oportunidad histórica para traer compasión y dignidad a nuestro sistema de inmigración, y brindar la certeza que conlleva tener el estatus legal que merecen millones de inmigrantes y sus familias”. “Durante décadas he escuchado la difícil situación de familiares, amigos y personas de mi comunidad de la región de Chicago cuyas vidas han quedado en suspenso”, manifestó el congresista, citado por el periódico The Hill.