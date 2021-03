En otra parte de este mensaje, Yerardy Montoya comentó que también recordaba cuando Dave Capella le decía que “hay gente mala que es capaz de inventar historias y hacerla creer a los demás, pero peor son los que creen en lo que no pueden comprobar“.

“Eres un ser brillante, los que tuvieron la oportunidad de conocerte, te amaban. Recuerdo que me decías ‘no tengo un millón de amigos , pero tengo a los mejores’. Y si, mi amor, era así! Estabas rodeado de gente maravillosa… Sabías escoger a quien dejar a tu lado”.

Por último, la novia de Dave Capella compartió que el conductor hispano le preguntaba con lágrimas en los ojos que es lo que había hecho él para recibir tanto daño: “Me partía el alma no saber responderte, solo te decía: ‘somos más los que te amamos’ y sé que desde el cielo lo has comprobado. Sigue llenándonos con tu luz, amor mío”.

“Estas palabras no fueron durante la enfermedad, estas palabras fueron repetitivas el año pasado, mientras en cuarentena él escribía sus ideas en una libreta especial, mientras se sentaba por horas a trabajar en su libro. De repente me miraba y solo lo decía…”.

Con más de 20 mil likes al momento, esta publicación de la pareja en un tierno momento provocó reacciones de todo tipo de parte de los seguidores de Yerardy Montoya, quien compartió una frase de su novio, el conductor hispano Dave Capella: “Yo sé y siento que cuando me toque partir dejaré una gran huella”.

La también conductora no se imaginó que esa “huella” fuera tan pronto, y confirmó su sorpresa al ver como sus palabras se van haciendo realidad: “Esa huella que dejaste mi amor, es muy grande y sé que lo sabes… Con esta experiencia tan dolorosa, como lo fue tu partida, aprendimos todos”.

Sorprendida por las palabras del conductor hispano, Yerrdy Montoya aseguró que dentro de ella sabía que las cosas pasarían como él pensó: “Era tan espectacular, tan planificado, tan sincero, tan apasionando en todo… en todo! Que sabía que no solo sería una huella, dejaría muchas… siempre se lo hacía saber”.

Ahora, Yerardy Montoya compartió que desde el primer día que conoció al conductor hispano, supo que era algo mágico: “‘Primera vez que siento que me dan una verdadera clase (en toda la extensión de la palabra) en mi vida’, te dije… y solo sonreíste”.

De inmediato, seguidores de la conductora le expresaron su apoyo y cariño en estos momentos tan difíciles por los que está pasando, pero a decir de sus palabras, parece ser que Dave no la pasó de lo mejor en sus últimos días. ¿Qué habrá pasado realmente?

Para concluir, Yerardy dijo que su novio le dio clase todos los días que pasó a su lado, pues amaba aprender de él: “Y te juro que cumpliré todo lo que te faltó por hacer y también todos mis sueños porque sé que te hacían feliz. Sé que estás feliz allá arriba, donde solo hay amor y tranquilidad. Lo puedo sentir, mi bebé, y eso me hace feliz”.

Para concluir, el conductor de Despierta América expresó que la muerte es la parte más difícil de la vida, no para los que lo pasan, sino para los que quedan atrás, además de que mandó fortaleza para la familia del presentador venezolano: “Cuando un amigo se va”.

“Hoy despierto con la triste noticia. Te fuiste, Dave. Tu cuerpo no aguantó las complicaciones por el COVID-19. Qué dolor, mi pana. Que Dios te tenga en su gloria, que te reciba en sus brazos. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Volveremos a encontrarnos. Un abrazo al alma, pana Dave”, escribió Raúl González en sus redes sociales.

Daniel Sarcos expresa sus condolencias

Daniel Sarcos, presentador venezolano, comentó que a finales del año pasado estaba grabando el primer capítulo de la segunda temporada de La guerra de los sexos, y que en medio de la grabación, llegó Dave Capella, quien le dijo unas palabras muy halagadoras.

"Hoy me entero que Dave Capella no pudo superar las complicaciones de salud causadas por el COVID-19. Aunque prácticamente no lo conocí, siento mucho su partida. A sus amigos, familiares, allegados y fans, mi más sincero pésame".