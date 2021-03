Danna García aparece luciendo su figura en bikini

La actriz colombiana deja impactados a sus seguidores

Danna cuenta las secuelas que tuvo tras sufrir de coronavirus La actriz y cantante colombiana Danna García ha impactado en las redes sociales al aparecer en diminutos bikinis, que han cautivado a sus seguidores, con su escultural figura, a pesar de haber sufrido de la enfermedad de la pandemia del coronavirus. Fue a través de su cuenta de Instagram donde la colombiana, tras sufrir secuelas a causa del coronavirus, Danna García compartió una imagen donde muestra su tremendo cuerpazo en un bikini color negro, mismo que levantó varios suspiros entre sus seguidores. Danna García en bikini negro En la publicación podemos ver a la artista recostada, presumiendo su cuerpo firme y tonificado, mientras al fondo se alcanza a ver la playa y el mar, en esta publicación también se hicieron presentes la lluvia de piropos y halagos de parte de los usuarios que la admiran. “Wow que hermosura de mujer!! Sos el paisaje más hermoso Danna!! Dios te bendiga siempre! Te admiro y te quiero hasta la luna siempre!! Te abrazo con el corazón!!”, “Al momento me vino a la mente cuando calienta el sol aquí en la playa pd: quedaste súper hermosa mi Danna ! “, fueron algunos de los comentarios.

La colombiana muestra sus ropa interior negra La actriz colombiana, quién ha interpretado grandes producciones televisivas entre ellos: Pasión de gavilanes, Las Amazonas, Bella Calamidad, La traición, entre muchas otras más telenovelas, sorprendió en esta foto a sus más de 2 millones de seguidores al mostrar su ropa interior. “Eres magia, vestida de negro pero tu alma está llena de luz y muchos colores, un abracito, te quiero”, ” me llenas de alegría al verte Mi damita Bella foto genial bella bendiciones abrazos”, “Simplemente hermosa mi reina!! Con un gran corazón y un talento fuera de este mundo!! Sos única e irremplazable!! Deseo que la vida te regale siempre lo mejor y que nunca deje de sorprenderte corazón!! Te admiro cada día y te quiero hasta la luna “.

Secuelas de coronavirus La cantante anunció para el portal “El Tiempo” las terribles secuelas que le había dejado el coronavirus, producto de un viaje que tuvo a España a inicios del 2020 y el cual casi le costaba la vida, pero ahora tras recuperarse luce una figura de ensueño. Danna García había informado en ese momento, que estas secuelas le habían cambiado la vida por completo, tras esto, la colombiana supo salir adelante, y después de varias semanas de recuperación, esta vez la actriz apareció en un impactante bikini blanco en su cuenta oficial de Instagram.

Danna García en un traje de baño muy retro En una de sus publicaciones, la actriz colombiana, aparece luciendo un traje de baño color rojo con vivos azules y blancos, donde menciona que es una fotografía de recuerdo cuando realizo su primera sesión editorial, donde además asegura que fue víctima de los moscos en aquella ocasión. Inmediatamente los fans se hicieron presentes: “El rostro de Marcela era su lindo personaje de ‘café con aroma de mujer’. Me encanta este personaje tuyo tengo ganas de ser amiga de Marcela (tú) hasta el día de hoy”, “Muy hermosa”, escribieron algunos de los internautas.

La colombiana presume su figura en traje de baño Tras 70 días de estar en cautiverio y encerrada y alejada de su esposo y su hijo, por fin Danna García ya esta ‘libre’ de coronavirus, sin embargo, en una transmisión en vivo para sus fanáticos, dejó helados a los seguidores con varias preguntas que contestó y entre lágrimas hizo una confesión de su profesión. “Que bellísima luces en tus fotos nena hermosos atuendos preciosos colores té mando un abrazo”, “Déjalos ver… Que son Hermosos, tus Pies”, dijeron unos seguidores en la imagen donde luce un traje de baños de varios colores, mientras posa sentada.

Danna García casi enseña sus atributos Tras más de 70 días de estar encerrada y al borde de la muerte por dar tres veces positivo al coronavirus, Danna García ahora ya en casa con su familia se dio una vuelta por el mar luciendo un bikini bastante sexy que por poco y deja ver sus atributos delanteros en todo su esplendor. “Extrañándote… Mi amor el mar…”, fue lo que escribió Danna García en una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram donde aparece frente a un verde azulado mar, con el cielo de fondo y ella de perfil muy seria y en actitud de meditación mientras presume su torso casi al natural con un top negro que por poco y no le cubre su parte más íntima delantera. Archivado como Danna García bikini coronavirus

Recostada en la playa Luego de sufrir mucho con el coronavirus, la foto de Danna García recibió mucho apoyo y los comentarios de famosos como Adriana Louvier, Alex Sirvent, Juan Baptista, Lorena Meritano quienes le externaron: “Qué pacífico”, “Se te quiere mucho”, “El mar es relajación , yo le hablo y siento que me escucha! Estas muuuuy guapa amá”, “Tenemos el mismo amor”, pero también hubo comentarios de los fanáticos que sufrieron con la actriz colombiana cuando no se recuperaba. “Eres una persona muy fuerte no te rindas en medio de batalla pa delante… Dios permite ahí a veces cosas que tú crees que no no es capaz pero El está ahí para enseñarte a sobrellevar y a colocarte más fuerte en ese camino, te das cuenta quien va contigo pero cuando miras ves que solo Dios es tu apoyo, refugio, fortaleza”, “ese tapabocas está en el sitio equivocado”, “La voz del mar le habla al alma. Danna tenemos que hundir los pies en la arena y perderse en la belleza del mar; eso es ser libre”, “El mar es vida, es pensamiento positivo, es pureza, es amor, sabes Dannita para mi el mar es lo máximo porque yo lo amo también”, le comentaron.

Danna García a lo lejos con un bikini purpura La actriz colombiana comenzó su transmisión que retomó el canal de YouTube ‘Notas exclusivas’ asegurando que toda la pandemia del coronavirus trae una oportunidad para reflexionar: “Este es un buen momento para que todos los que me están viendo piensen ‘qué mensaje trae esto’ porque no creo que nos haya llegado de gratis por alguna razón en el universo porque lo estamos viviendo aquí, en este siglo, nosotros, no sucedió ni hace 30 ni 40 años, entonces algo nos quieren decir a los que estamos aquí y ese es el mensaje que yo dejaría”, comenzó explicando Danna García. Además de pedirle a la gente con coronavirus que luche y que tenga una actitud positiva, Danna García asegura que lo ideal es preguntarse ‘¿por qué a nosotros?’, pero de las cosas que más enfatizó fue que el COVID-19 es cierto y que ella no lucraría con algo falso o que no considerara verdadero. Archivado como Danna García bikini coronavirus

La colombiana amante de la playa La alarma para los fanáticos de Danna García luego de su contagio por coronavirus, vino cuando la gente le pidió temporadas nuevas de sus proyectos de televisión y ella sin más ni más habló sobre una drástica decisión que tomó: “Me preguntan si segundas temporadas de varios proyectos, yo feliz los haría, pero mi vida está enfocada en otra cosa, mi prioridad no es actuar, es hacer otras cosas, después de esto que me pasó, es otra cosa y no quiere decir que no actuaré nunca y vendrán proyectos lindos…”, empezó diciendo. “Estuve a punto de morirme y no me gusta decirlo, y también depuré mi agenda… Cuantas personas me han escrito”, agradeció mucho a artistas que ni siquiera conoce o ha trabajo con ellos que le mandaron mensajes como Aracely Arámbula, Galilea Montijo, Grettell Valdéz, Sandra Echeverría, Lorena Meritano, Ana Layevska, Raúl Araiza, entre otros. Archivado como Danna García bikini coronavirus