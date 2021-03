Para concluir, el conductor de Despierta América expresó que la muerte es la parte más difícil de la vida, no para los que lo pasan, sino para los que quedan atrás, además de que mandó fortaleza para la familia del presentador venezolano: “Cuando un amigo se va”. (ALGUNAS IMÁGENES FUERON TOMADAS DE ESTE VIDEO ).

“Hoy despierto con la triste noticia. Te fuiste, Dave. Tu cuerpo no aguantó las complicaciones por el COVID-19. Qué dolor , mi pana. Que Dios te tenga en su gloria, que te reciba en sus brazos. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Volveremos a encontrarnos. Un abrazo al alma, pana Dave”.

“Mi más sincero pésame”: Daniel Sarcos

Daniel Sarcos, presentador venezolano, comentó que a finales del año pasado estaba grabando el primer capítulo de la segunda temporada de La guerra de los sexos, y que en medio de la grabación, llegó Dave Capella, quien le dijo unas palabras muy halagadoras.

“Hoy me entero que Dave Capella no pudo superar las complicaciones de salud causadas por el COVID-19. Aunque prácticamente no lo conocí, siento mucho su partida. A sus amigos, familiares, allegados y fans, mi más sincero pésame” (ALGUNAS IMÁGENES FUERON TOMADAS DE ESTE VIDEO).