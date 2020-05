La actriz colombiana rompe el silencio a través de las redes sociales

Danna García se muestra positiva a pesar de dar 3 veces positivo al coronavirus

“Aprendiendo a mirar la vida desde otra perspectiva”, expresó

No es el fin del mundo. La actriz colombiana Danna García rompe el silencio sobre su desesperación por dar positivo tres veces al coronavirus, y a pesar de todo, se muestra optimista.

En una imagen que compartió en sus redes sociales, y que reposteó la cuenta oficial de Instagram de la revista People en español, la actriz colombiana abrió su corazón.

“Aprendiendo a mirar la vida desde otra perspectiva: la gratitud. A entender que realmente nada importa si no estás en paz contigo mismo y con Dios. A soltar ‘equipaje’ que no me pertenecía; libre y abrazar lo que realmente vale la pena, en esa conexión tan profunda que llamamos”, y aquí acompañó el texto con el emoticón de un corazón verde.

Danna García finalizó su mensaje de la siguiente manera: “A despegar los pies de la tierra y muchas otras cosas que Dios sabe, quedan en mi corazón y mi cabeza y espero en todos los que vivimos en este tiempo de transformación. Gracias”.

Los seguidores de esta cuenta aprovecharon la oportunidad para expresarle su apoyo a la actriz colombiana en estos difíciles momentos en plena pandemia por el coronavirus: “Danna, Dios es grande, no pierdas tu fe, él te va a sanar, confía en él”, “Dios te llene de bendiciones y el soltar ‘equipajes’ es fundamental para tener un nuevo corazón”, “Eso quiere nuestro Dios, un corazón contrito y humildad, y sobre todo, agradecido con el ‘Dios'”.

Una usuaria no pudo disimular su tristeza ante la situación que vive la actriz colombiana, quien nació el 4 de febrero de 1978: “No debe ser fácil para ella. Dios le dé la sanidad y lleve paz en medio de la tormenta“.

A pesar de la gravedad del asunto, hubo una internauta que no se tentó el corazón: “Esta ya cansa con sus múltiples ‘positivos’, a lo que alguien más respondió: “Mi pregunta es, ¿a una persona le da el coronavirus y muere la primera vez? Ella ha dado positivo tres veces, pues no sé que está pasando. Tres veces positivo. No entiendo nada yo”.

Otro seguidor no se quiso quedar con la duda y preguntó: “¿Por qué no la hospitalizan para que sane de una vez?”, a lo que alguien más contestó: “No sé si te has dado cuenta, pero la mayoría de las personas que han muerto son las que fueron a un hospital y la mayoría de las que se han recuperado son las que se quedaron en casa curándose con remedios caseros”.

Los buenos deseos para Danna García siguieron haciéndose presentes: “Dios me la sane pronto”, “Mucha salud mi niña, que Dios te bendiga y te sane de todo”, “Muchas oraciones para tu pronta recuperación”, “Danna, espero te mejores pronto y puedas estar con tu familia”, “Ánimo, hermosa, con el favor de Dios saldrás de esta pesadilla fortalecida”, “Dios te ayudará a salir con bien de este mal momento”, “Eres muy bella y tu hijo está hermoso… ánimo”.