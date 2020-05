Una posible tormenta tropical podría caer en la costa de Florida este sábado, por lo que se insta a tomar las precauciones necesarias.

Los sistemas de tormentas múltiples provocaron un clima de impacto significativo en partes del noreste y el sur de Estados Unidos el viernes y se espera que el clima activo continúe durante los próximos días, reportó ABC News.

Vale la pena prestar atención a un grupo de lluvias tropicales al este de la península de Florida. El Centro Nacional de Huracanes dice que esta área tiene un 80% de posibilidades de desarrollo en las próximas 48 horas.

Es probable que este sistema se convierta en una depresión o tormenta tropical o subtropical más tarde este sábado cuando comience a moverse hacia el norte. Si el sistema recibe un nombre, se llamará Arthur.

Independientemente del desarrollo o no de la tormenta tropical, la perturbación traerá lluvias y vientos racheados a partes de Florida este sábado. Para el domingo, es probable que la perturbación esté bastante lejos de la costa sureste, pero debería estar lo suficientemente cerca como para causar fuertes corrientes de resaca o retorno, olas fuertes y algunos vientos racheados en las costas de Georgia y las Carolinas.

A broad area of low pressure over the Straits of Florida is likely to become a tropical or subtropical depression or storm on Saturday while passing the northwestern Bahamas and moving over the western Atlantic east of Florida. Visit https://t.co/tW4KeFW0gB for more info. pic.twitter.com/rGdxvbuaUU

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) May 16, 2020