La actriz colombiana Danna García no se libra del coronavirus

Danna García no ha pasado buenas semanas desde hace días gracias a que está en aislamiento

Hace unas semanas, la actriz colombiana fue a dar al hospital porque no podía respirar

Desde hace algunas semanas, Danna García se encuentra luchando contra el coronavirus, pues a mediados de marzo habría dado positivo a COVID-19 por lo que tuvo que separarse de su hijo para aislarse y no contagiar a nadie, sin embargo, al tener síntomas fuertes durante el quinto día, sorprendió a todos con un video en donde era trasladada al hospital en una ambulancia, ahora, la actriz da otra terrible noticia.

Luego de que estuviera hospitalizada porque le colapsaran los pulmones y batallara para respirar debido al coronavirus, Danna García volvió a su casa mejorada y cuando todo parecía que iba saliendo de la enfermedad que tiene a todo el mundo preocupado y enfermo, resulta que dio a conocer a través de sus redes sociales, que dio positivo a coronavirus por segunda ocasión.

Diversas cuentas de Instagram como Chamonic y Re Chismes, reprodujeron las historias de Danna García en donde a través de tres videos, escribió lo siguiente: “Gracias a todos por todo. Los quiereo. Tengo que compartirles algo… Tengo nuevamente COVID-19”, se lee en el primer video con una imagen de su cara sonriente.

Luego en una segunda Instagram Storie, en la que se puede ver un video junto a su pequeño hijo, Danna García escribió: “Pensamientos positivos. Estaré bien. Todos estaremos bien”.

Para un tercer video, la actriz utilizó un filtro de un ratón en su cara mientras sonreía y escribió: “Saldremos adelante otra vez. Los exámenes esta semana salieron positivos al virus”, lo que prueba que Danna García aún tiene que recorrer un largo camino en aislamiento para lograr superar el coronavirus.

Los comentarios en el Instagram de ‘Re chismes’ no se hicieron esperar: “Dios ilumine su camino y le entregue la sanación”, “Que triste de verdad que no puedo creer”, “De pronto nunca ha salido el virus del cuerpo del todo, yo llevo casi un mes con el, me siento bien pero se que no estoy sana del todo”, “Mucha fortaleza y que Dios te proteja”, “Dios mío se me salieron las lágrimas”.

Pero con todo y los mensajes que publicó en sus historias, Danna García pudiera estar más temerosa que nunca, pues la última fotografía que publicó en Instagram dejaría ver como si se estuviera ‘despidiendo’.

Con casi 25 mil likes y un paisaje de Danna García en lo que pareciera ser un gran cañón, la colombiana escribió: “Mientras la tierra respira y sana, nosotros haremos lo mismo… gracias por tanto…”. fue el mensaje que la actriz publicó luego de dar positivo por segunda vez al coronavirus, enfermedad que la tiene enclaustrada desde marzo y con la que estaría por cumplir ya más de un mes en cuarentena.