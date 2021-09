Sin embargo, este no es el primer hecho similar que sucede, en la aplicación de Tik Tok se ven otros casos que también han tenido mucho impacto, por lo que más adelante te los mostraremos ¿Tú despedirías así a alguien?

Tan solo en la página de Al Rojo Vivo, hasta el día de hoy 14 de septiembre de 2021 ya tenía más de 21 mil 400 reacciones de me gusta y estaba cerca de alcanzar los 50 comentarios de la gente que se solidarizó con la tragedia.

El difunto futbolista marcó su último gol, antes de que su familia, compañeros y conocidos, le despidieran en su entierro y ha causado tanta conmoción que el video se ha vuelto viral no solo en ese país, sino en varias partes del mundo.

Aunque el suceso se ha hecho viral, se desconoce el nombre del joven, su edad, causas de su muerte así como la fecha en que dejó de existir, sin embargo, el video no ha sido impedimento para que provoque tristeza en los internautas.

Al entrar cruzar la línea de gol, los asistentes gritan con euforia y muchos se tiran alrededor del ataúd para llorar y despedir a su amigo, quien les ha dejado un profundo vacío que no podrán suplir con nadie más, por ello el homenaje.

Mete gol desde ataúd: “QUE TRISTE”

Al ver el video, de inmediato varios internautas lanzaron sus primeros comentarios: “El féretro lo pusieron con ángulo. Para que la pelota se dirigiera al arco. Gran noticia”, “se están pasando ya”, “ahora jugará fútbol en el cielo o en el infierno”.

“La pelota reboto por favor que imaginación”, “que triste”, “ya no hay respeto”, “que ridicules!!! Obvio que al patear el balón contra el ataúd el efecto rebote iría hacia ese lado del arco !!! No puedo con tanta ignorancia”, “No maaaaa…..no no, yo pensé que en realidad el difunto si había metido gol, ahora si se la ganaron”, dijeron otras personas.