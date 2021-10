En esta ocasión, el supuesto engañado, no muestra su cara, pero utiliza a un amigo, para ponerle una prueba a su todavía prometida, quien sin saber nada, accede a ello, creyendo que es una sorpresa por su próxima boda, sin embargo, todo termina mal para ella.

Ahora, los usuarios se vuelven los mismos jueces para imponer ‘castigo’ a los infieles y no contentos con descubrirlos, les preparan ‘trampas’ para avergonzarlos a veces enfrente de sus mismos amantes, familiares o amigos, como una especie de ‘sentencia’ antes de abandonarlas.

Con las redes sociales, los usuarios han optado no solo por descubrir engaños de sus parejas, sino que además, las usan para exhibir y exponer a sus parejas para dejarlas en vergüenza y este caso ha sido uno de los más crueles , ya que el hombre dejó a su ex en una carretera solitaria.

Es entonces que él amigo del novio le dice que lo lea y se percata de que es un mapa y que tiene que seguir las indicaciones. En el mismo se ve una cruz roja y un camino, por lo que el amigo le ayuda a seguir el sendero, pero ella confundida, no sabe qué hacer en ese momento.

Nerviosa, la mujer le pide que deje de grabar, sin embargo, el novio ya había llegado, luego de dar una vuelta, entonces ella sale corriendo para intentar explicarle, pero él no abre las puertas del auto, ni las ventanas, por lo que ella grita y le pide oportunidad de explicarle. Para ver el video haz click aquí . Archivado como: Abandona a novia infiel

Abandona a novia infiel: DECISIÓN

Sin embargo, el hombre ya está decidido y no cambiará de opinión. Todo esto sucede mientras el amigo continúa grabando. Ella no sabe qué hacer, se mueve de un lado a otro mientras le llama “amor” en un intento desesperado por llamar su atención, pero no sucede nada.

El hombre supuestamente engañado solo abre la puerta del otro lado de su novia, para que entre su amigo y le dice: “Ya no me vas a ver la cara otra vez”, mientras la novia, sigue hablando y no recibe respuesta de él, por lo que ya tiene tomada una determinación.