“Pedimos al presidente Biden y a (el secretario de Salud, Xavier) Becerra que ponga fin a esta crueldad”, declaró Paola Luisi, directora de Families Belong Together. “Estas denuncias muestran que el abuso y la negligencia hacia los niños no terminó con la salida de (el presidente Donald) Trump”. Por su parte David Inoue, de la Liga de Ciudadanos Japoneses Estadounidenses, dijo que “como nación tenemos que estar de acuerdo en que el encarcelamiento en masa de niños es inmoral y jamás debe considerarse como una opción viable”. Las denuncias “confirman las preocupaciones que hemos tenido por mucho tiempo sobre la detención injusta de niños migrantes en sitios inseguros y abusivos como Fort Bliss desde el comienzo del gobierno de Biden”, indicó Camilo Pérez Bustillo, de Witness at the Border. “¡Basta ya!”, agregó. “El sitio de detención de Fort Bliss y otras instalaciones similares deben ser clausuradas de inmediato”. EFE News

Problemas de los recién llegados

“Muchos niños recién llegados también tienen dificultades para matricularse en la escuela, acceder a la atención médica y acceder a otros derechos básicos”, indicaron en un comunicado conjunto las organizaciones, que aplaudieron a la Legislatura por “responder al llamado moral a la acción con este importante paso”. Las organizaciones Kids in Need of Defense, American Friends Service Committee y Catholic Charities de Nueva Jersey son parte de la coalición que impulsó este proyecto para beneficio de los niños inmigrantes.

“Durante muchos años luché por pagar los servicios legales, lo que prolongó mi condición de indocumentada y me dejó en un lugar oscuro. El acceso a servicios legales gratuitos hubiera cambiado mi vida drásticamente. Podría vivir una vida sin miedo al futuro”, indicó en el comunicado Jazmin Margalef, exlíder de jóvenes indocumentados del Consorcio. Por su parte, Gilda Holguín, abogada de Kids in Need of Defense, destacó que muchos niños no acompañados huyen de la violencia generalizada, han sido abandonados o han perdido a sus cuidadores. “Sin abogados que los representen en sus procedimientos de deportación, los niños corren el riesgo de ser enviados de regreso a lugares donde enfrentan graves daños y no tienen a nadie que los proteja”, afirmo. EFE News