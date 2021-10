Ya estando en la clínica la versión de su doctor afirma que: “desde los 19 años tuvo algo o tenía algo pendiente en su corazón”, pero el viudo de Daniela asegura que el médico “nunca lo pudo dar como diagnóstico”. Al parecer nunca le tomaron importancia a este problema que terminaría con su vida.

“No sé si tuvo un aneurisma en su coronaria, en una de las más importantes, la arteria coronaria, pero ella sabe, sabía, relataba que le hicieron tres cateterismos. No acabó de definir ella, ya no le dio seguimiento. Lamentablemente todas las emociones vividas al llegar a México, su corazón no lo pudo soportar y le dejó de funcionar lamentablemente. Fuimos a conocer a la familia y al tercer día de estar en México entonces sí, lamentablemente, se me va”, agregó Cipión.