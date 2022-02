Actualmente la familia Rivera vive una guerra interna entre cada uno de sus integrantes, y es que desde el fallecimiento de la Gran Diva de la Banda, Jenni Rivera, los roces y las heridas de la dinastía Rivera cada vez se hicieron más presentes y profundos, provocando que varios de ellos no se puedan ver “ni en pintura”.

Sin embargo, la polémica no parece irse, ya que recientemente los hermanos protagonizaron otra “pelea”, pero esta vez fue muy criticada por usuarios, debido a que consideraban que el gesto que había hecho Juan Rivera en el cumpleaños de su hermano Lupillo “no había estado bien”.

“Gracias por mis hijas que me brindan el más puro y sincero AMOR, gracias por mis DOS mejores amigos que me regalaste mi PADRE y mi HIJO LRey, gracias por los pocos amigos que tengo pero son los que están en la raya por mí siempre, gracias por el amor que me mandaste estos últimos años mi AMORE”.

Agradece a sus seguidores por todo el apoyo

Para finalizar con su mensaje, el cual ya cuenta con más de 17 mil me gusta, Lupillo Rivera les agradeció a sus fieles fanáticos por estar siempre apoyándolo: “Miles de GRACIAS por este gran público que tú me has permitido tener por tantos años de carrera artística”.

“Ellos han estado conmigo en las altas y de las más bajas que he vivido, PÚBLICO LOS AMO, DIOS padre bendice mi camino porque desde hoy prometo buscar el éxito que TU me has querido regalar, 50, ahí te voy!!!”, finalizó en su mensaje de cumpleaños. Archivado como: En el cumpleaños de Lupillo Rivera, su hermano Juan publica inesperada fotografía