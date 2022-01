Y más personas emocionadas escribieron: “Que sorpresa tan linda para ellos y tu esposo no fue ???”, “que felicidad, esa carita no tienen precio”, “Eso no tiene precio es una de las mejores edades para llevarlos. Dios los bendiga”, “Así será mi expresión cuando viva esa experiencia”, “Que hermosos !!! Que bueno que los disfrutes al máximo, crecen muy rápido Hermosa”.

Gana más como empresaria y lo admite

Ana Patricia Gámez precisó que se tomó el tiempo porque está más enfocada en su familia y además, como empresaria le va mucho mejor económicamente hablando, que como conductora: “Yo no me fui de Enamorándonos, o de Univisión, para buscar otros horizontes, me fui para dedicarme a mis hijos, hacer lo que quiera con mi tiempo, con los negocios, no estar atada”, dijo.

“No puede haber arrepentimientos, gano más como empresaria que en la televisión”, dijo la presentadora que sin duda se encuentra más tranquila haciendo su línea de ropa, fajas y su podcast combinando todo a la perfección con su faceta de mamá y esposa.